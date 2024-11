XV de France : "Jouer six jours après les All Blacks, ce n'est pas un cadeau", regrette Fabien Galthié à deux jours de défier l'Argentine

Par rapport à l'équipe victorieuse des All Blacks (30-29), Fabien Galthié a annoncé, mercredi 20 novembre, qu'il procèdera à quatre changements dans le XV de France qui affrontera en test match l'Argentine, vendredi au Stade de France. "On sait que face à ces équipes-là, on a besoin de récupérer, a-t-il expliqué. C'est pour ça qu'il y a des rotations, un groupe qui bouge mais qui a besoin de consistance. Jouer six jours après les Blacks, ce n'est pas un cadeau."

Parmi les changements, on retrouve celui de l'arrière Romain Buros, auteur de sa première sélection la semaine dernière et marqueur de son premier essai international. Le joueur de l'Union Bordeaux Bègles est remplacé par celui du Stade français, Léo Barré. "Romain Buros était prévu sur la feuille de match, a expliqué le technicien. Mais il n'a pas totalement récupéré d'une béquille à la cuisse. Il a été totalement honnête avec nous. Dans les accords avec la Ligue, on a le droit de conserver cinq joueurs supplémentaires. Il a donc fallu prendre une décision. C'est Romain qui l'a prise."

"On a trop de blessés"

Eprouvé par le début de saison de son club de La Rochelle et titularisé sur les deux premiers matchs, Grégory Alldritt est quant à lui sorti du groupe, au profit d'un Charles Ollivon, ancien capitaine laissé de côté contre le Japon et sur le banc face à la Nouvelle-Zélande. Tevita Tatafu, qui avait honoré sa première cape face aux Nippons, mais a été blessé très précocement contre les All Blacks, laisse sa place à Uini Atonio, lui-même de retour de blessure. "Tevita a vraiment compris ce qu'était le niveau international", s'est réjoui Fabien Galthié, qui "compte sur lui pour le Tournoi". Le staff tricolore fait ainsi contre mauvaise fortune bon cœur.





"On a un championnat de France qui est magnifique combiné à une Coupe d'Europe, ce qui fait une saison à 40 matchs, rappelle le sélectionneur. On comprend les contraintes des clubs. En face de nous, on joue des All Blacks qui ont joué 12 ou 14 matchs avec leur équipe nationale, plus 10 matchs avec leur province. On travaille avec cet écosystème, et on en est très heureux, car les Buros, Tatafu ont émergé grâce à leurs belles performances en championnat. Mais c'est pour cela qu'on se permet de donner des fenêtres de régénération aux joueurs." Reste le constat : "On a trop de blessés. Il est nécessaire de développer les potentiels qui émergent."

"Pas de polémique autour de Matthieu Jalibert"

Quant à l'épisode Matthieu Jalibert, réserviste face à la Nouvelle-Zélande et qui avait préféré retourner à Bordeaux la semaine passée, Fabien Galthié, qui avait tenu des propos incisifs en conférence de presse jeudi dernier, a calmé le jeu. "Il n'y a pas de polémique autour de Matthieu Jalibert. Il avait besoin de se régénérer. Je discute avec lui. Je trouve dommage l'amalgame entre les propos tournés vers une équipe qui va se diriger vers un match, qui a besoin de mots forts, et des joueurs du groupe France, dont il fait partie, qui ont d'autres besoins, qu'on accompagne". Le demi d'ouverture de l'UBB n'a pas été convoqué, dimanche, dans la liste des 42 joueurs qui ont préparé ce dernier match de l'année 2024 contre l'Argentine.