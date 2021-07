XV de France : face à l'Australie, les Bleus ne veulent plus rester sur leur fin

C'est un scénario aux airs de fâcheuse habitude qui se dessine au fil des défaites du XV de France. Un scénario auquel tenteront d'échapper les Bleus lors de leur deuxième test-match face à l'Australie, mardi 13 juillet. Depuis l'arrivée de Fabien Galthié sur le banc tricolore en janvier 2020, les Bleus n'ont perdu que cinq rencontres, mais quatre d'entre elles ont basculé dans les cinq dernières minutes.

Mis à part le match en Écosse il y a deux ans (28-17), qu'on a perdu bien avant, toutes nos défaites se sont jouées sur la dernière action quasiment. Ça fait partie du jeu. Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France à l'AFP

Au Suncorp Stadium de Brisbane mercredi, les Bleus sont passés à deux doigts de l'exploit. À la 79e minute, alors qu'ils mènent 21-20, les Français n'ont plus qu'à assurer leur dernière touche pour s'imposer pour la première fois depuis 1990 en terre australienne. C'était sans compter un enchaînement quasi-burlesque de cafouillages.

Teddy Iribaren et Melvyn Jaminet, qui fêtaient leur première cape glissent deux passes approximatives dont l'une rebondit sur le gazon avant d'être récupérée par Tate McDermott. La défense française acculée est poussée à la faute. Elle offre à Noah Lolesio la pénalité, aussi fatale que cruelle, qui enterre les espoirs français, dans les arrêts de jeu (80e+4).

Les Bleus en apprentissage

Un scénario tragi-comique qui s'était déjà déroulé en Angleterre (défaite 23-20 sur un essai de Maro Itoje, 76e) puis contre l'Écosse (défaite 27-23 sur un essai de Duhan van der Merwe, 80e+7) dans le Tournoi des Six Nations 2021. Et encore en finale de l'éphémère Coupe d'automne des nations, en décembre 2020 à Twickenham, contre les vice-champions du monde anglais (22-19 a.p.), vainqueurs en prolongation grâce à une pénalité d'Owen Farrell (95e).

Sur la flèche du temps qui mène la jeune troupe de Galthié jusqu'au Mondial-2023, "ce type de vécu, ce type d'expérience, ça peut servir : ça nous apprend beaucoup", a tenté de positiver le patron des Bleus, qui évoque "un test de caractère."

"On va se servir de ça, vite évacuer la frustration pour rebondir et faire un gros match la semaine prochaine. Même si je préférerais apprendre dans la victoire, on va s'en servir pour travailler." Baptiste Couilloud à l'AFP

Ses protégés, eux, doivent encore digérer pour passer à autre chose, selon les voeux du sélectionneur. "Le sentiment qui prédomine, c'est la frustration, la déception. On est passé près de gagner ici (...) C'est la beauté du sport, on va dire... C'est frustrant : on avait vraiment la sensation de tenir le match du bout des doigts. Et au final, c'est quand même la tristesse qui prédomine ", partage ainsi le demi de mêlée Baptiste Couilloud tandis que l'ailier Gabin Villière évoque "une erreur cruelle".

Même son de cloche du côté du capitaine Anthony Jelonch. "On savait que ça allait être compliqué. Même si on a tout donné pour ne rien lâcher, on fait une faute et ils passent devant. Mais on va relever la tête et mardi prochain on sera prêts", a promis le troisième ligne entre dépit et fatalisme.