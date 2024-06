Rugby : 19 novices, Melvyn Jaminet de retour dans le XV de France... La liste des 32 joueurs convoqués pour préparer la tournée en Argentine

La préparation de la tournée d'été commence pour le XV de France. À moins d'un mois des trois rencontres prévues en Argentine et en Uruguay en juillet, la Fédération française de rugby a dévoilé, lundi 17 juin, une première liste de 32 joueurs pour une semaine de stage à Marcoussis, jusqu'au vendredi 21 juin.

Les Bleus seront au CNR cette semaine afin de préparer la Tournée en Argentine, voici la liste des 32 joueurs convoqués 👇 #NeFaisonsXV pic.twitter.com/MysbiXIsz9 — France Rugby (@FranceRugby) June 17, 2024

Sur les 32 joueurs convoqués, 19 sont novices et ne comptent encore aucune sélection au compteur. Parmi eux figure le joueur du Munster Antoine Frisch, déjà appelé par le staff de Fabien Galthié pour préparer le dernier match du Tournoi des six nations face à l'Angleterre, en mars, mais aussi le Palois Théo Attissogbé, le Montpelliérain Lenni Nouchi, 20 ans tous les deux, et la paire clermontoise Baptiste Jauneau-Joris Durand, qui ont fait parler cette saison en championnat.

Ces novices sont encadrés par des joueurs d'expérience, comme Jean-Baptiste Gros (27 sélections) et Demba Bamba (26 sélections) devant, ou Baptiste Couilloud (16 sélections) et Baptsite Serin (44 sélections) chez les trois-quarts. Absent du dernier Tournoi des six nations, Melvyn Jaminet fait son retour dans le groupe. La liste définitive des 42 joueurs sera annoncée à la fin de la semaine, dimanche 23 juin.