Place aux dames pour le Tournoi des six nations, après le succès du XV de France masculin avec un grand chelem à la clé. Les 35 joueuses sélectionnées par Annick Hayraud s'entraînent depuis une semaine en vue de la compétition, un an après avoir échoué en finale contre l'Angleterre (6-10). Leur entrée en lice est attendue dimanche 27 mars face aux Italiennes dans un Stade des Alpes de Grenoble (Isère), qui attend pas moins de 10 000 spectateurs en tribunes.

Rugby au printemps, rugby content

"C'est génial, ce sont les meilleures conditions pour jouer, sourit la capitaine des Bleues Gaëlle Hermet. Il y a de la bonne humeur, de la joie, on est contentes de se retrouver." Le soleil bat son plein à Marcoussis où les joueuses ont accès à toutes les installations principales en l'absence du groupe hommes. "Quand on a vu le rendu des filles dès le premier entraînement, on a tout de suite été rassurés et on sait qu'elles bossent beaucoup donc on n'est pas inquiets de ce côté là", assure la sélectionneuse Annick Hayraud.

Les Françaises arrivent confiantes après une dernière tournée d'automne parfaite : trois victoires en autant de matchs dont deux face aux Néo-zélandaises. La demi d'ouverture Caroline Drouin s'en fait la porte-parole : "On a envie de monter crescendo sur ce tournoi parce qu'on a envie de finir comme il faut. Peut-être que ça peut promettre une nouvelle finale face aux Anglaises, en tout cas c'est ce que l'on espère. On a à coeur de les battre et de réussir le grand chelem."