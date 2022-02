Tournoi des six nations : les Bleus en pole position, match décisif entre l'Angleterre et le pays de Galles, l'Irlande toujours en course... Ce qu'il faut savoir sur la 3e journée

Le Tournoi des six nations se poursuit, samedi 26 et dimanche 27 février, avec la troisième journée de la compétition. Après deux matchs, c'est le XV de France qui est en tête, mais le moindre faux pas pourrait rebattre les cartes. Derrière, quatre équipes sont à l'affût et peuvent encore espérer remporter le mythique trophée.

Écosse-France : les Bleus face à un XV du Chardon convaincant

La troisième journée du Tournoi des six nations débute, samedi 26 février à 15h15, avec le déplacement du XV de France au Murrayfield Stadium. Les Français, grands favoris du tournoi, ont remporté leurs deux premiers matchs face à l'Italie (37-10) et l'Irlande (30-24).

Les joueurs de Fabien Galthié ont pris le point du bonus offensif face aux Italiens et sont parvenus à remporter un match décisif contre l'Irlande, notamment grâce à Melvyn Jaminet, adroit devant les perches. Déterminant face à l'Italie, Gabin Villière sera absent à cause d'une fracture du sinus. Le retour du pilier Mohamed Haouas pourrait apporter de la profondeur au pack français.

En face, les Écossais ont réalisé un début de tournoi convaincant. Le XV du Chardon a fait tomber l'Angleterre (20-17) avant de concéder une courte défaite face au vainqueur de l'édition 2021, le pays de Galles (17-20). Les joueurs de Gregor Townsend ont, jusqu'ici, montré le visage d'une équipe organisée, combative et qui pourrait poser problème à n'importe quel adversaire. La rencontre sera à suivre sur France 2 et sur la plateforme France.tv.

Angleterre-pays de Galles : défaite interdite pour les deux nations

Dans la foulée du match du XV de France, le coup d'envoi de la rencontre entre l'Angleterre et le pays de Galles sera donné samedi à 17h45. Il s'agit d'un duel au sommet entre le XV du Poireau, tenant du titre, et le XV de la Rose, vainqueur du Tournoi en 2020. Les Anglais seront poussés par leur public au Stade de Twickenham, où l'ambiance est toujours au rendez-vous.

Lors des deux premiers matchs, les joueurs d'Eddie Jones ont concédé une défaite face à l'Écosse (17-20), puis ont réalisé un carton plein face à l'Italie (33-0), engrangeant, en plus des points de la victoire, le point du bonus offensif. Les Anglais peuvent compter sur leur demi d'ouverture Marcus Smith, co-meilleur marqueur du tournoi avec Melvyn Jaminet, avec 30 points lors de ces deux premières rencontres. Ils auront surtout à cœur de faire bonne figure après un Tournoi 2021 décevant.

Le pays de Galles, vainqueur du dernier Six nations, a manqué son entrée en lice face à l'Irlande (7-29) avant de s'imposer, non sans difficultés, face au XV du Chardon (20-17). Menés par leur capitaine Dan Biggar, qui se rapproche des 100 sélections sous la tunique rouge, les Gallois doivent impérativement s'imposer s'ils veulent avoir une chance de conserver leur titre.

Irlande-Italie : le XV du Trèfle doit faire carton plein

La dernière rencontre de la troisième journée du Tournoi des six nations opposera les Irlandais aux Italiens, dimanche à 16h. Si un match n'est jamais joué d'avance, les joueurs du XV du Trèfle partent largement favoris et auront pour objectif, en plus des quatre points de la victoire, de prendre le point du bonus offensif.

Après un succès convaincant contre le pays de Galles lors de la première journée (29-7), James Ryan et ses coéquipiers se sont inclinés au bout du suspense contre la France, mettant un vrai coup de frein à leurs ambitions de titre. Cependant, tout n'est pas encore joué et une défaite du XV de France pourrait remettre l'Irlande en course, poussée par le retour de l'ouvreur Jonathan Sexton.

L'Italie, quant à elle, fait office de petit poucet de la compétition. L'équipe reste sans victoire dans le Tournoi des six nations depuis le 28 février 2015, avec un succès en Écosse (22-19). Les Transalpins ont posé des problèmes aux Français malgré la défaite (10-37) avant de subir une lourde défaite face au XV de la Rose (0-33). Les joueurs de Kieran Crowley tenteront de faire bonne figure face à une équipe largement supérieure sur le papier.