DIRECT. Rugby : au pied du mur, le XV de France affronte l'Afrique du Sud pour leur premier match de la tournée d'automne

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RUGBY

: Il reste 11 matchs avant la Coupe du monde, 11 occasions de trouver un style à cette équipe qui s'est parfois révélée dans la difficulté.

: Seules 55 000 places ont trouvé preneurs. Et encore, plusieurs milliers ont été bradées et d'autres offertes. Le XV de France ne fait plus recette, à cause des défaites à répétition, et d'un certain manque de charisme des nouveaux joueurs.

: Et pour faire bon poids, on vous remet la composition du XV de France annoncée cette semaine par Jacques Brunel.

: et @Framboise Je prédis un succès au foot pour les filles et une piquette au rugby pour les garçons. Au niveau du score, 2-1, et 13-33. J'espère me tromper pour ces derniers, mais l'Afrique du Sud qui a battu les Blacks et failli battre les Anglais la semaine dernière me paraît un cran au-dessus.

: et Un petit pronostic du côté de la rédaction ? De mon côté, j'hésite dramatiquement entre suivre l'un ou l'autre 😄

: Côté français, le sélectionneur Jacques Brunel a fait plusieurs paris, et notamment relancé Baptiste Serin au poste de demi de mêlée. Celui qui officie à Bordeaux-Bègles avant de rejoindre Toulon l'an prochain est l'un des chouchous de la rédaction. Nous lui avions consacré un portrait.









(JEAN CATUFFE / GETTY IMAGES EUROPE)



: Contre les nations du Sud, les Bleus ne comptent que 2 victoires lors des 4 dernières années : face à l'Argentine en 2016, et contre l'Australie en 2014, la victoire en trompe-l'œil face à des Australiens lessivés.

: @floflo et @Patman Vos fiches sont parfaitement à jour, c'était bien en 2009. C'était Marc Lièvremont qui officiait sur le banc à l'époque.







: Le 13/11/2009 au Stadium a Toulouse

: 2009 !

: 4 ans

: Petite devinette déprimante avant le match France-Afrique du Sud. Depuis quand les Bleus n'ont plus battu les Springboks ? Vous avez cinq minutes.

: "Quand on est l’équipe de France et qu’on reçoit trois fois, l’objectif est évidemment de gagner les trois matchs."









Dans une interview à Rugbyrama, le président de la FFR ne minimise pas l’ampleur du défi qu’il lance à Jacques Brunel. “l’équipe de France doit gagner, partout où elle joue. Jusqu’à présent, elle a du mal, c’est vrai, mais elle doit retrouver le chemin de la victoire. Il faut donc gagner les trois matchs.”

: Les matchs de tournée d'automne de l'Angleterre se jouent à un point cette année. Après avoir soufflé la victoire à l'Afrique du Sud samedi dernier (14-13), le XV de la Rose s'est incliné face aux All Blacks sur la plus petite des marges (15-16). Francetv sport vous résume le match.