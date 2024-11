Rugby : le XV de France dompte l'Argentine et termine sa tournée d'automne invaincu

Une victoire dans les tranchées pour conclure l'année. Le XV de France s'est imposé (37-23) face à l'Argentine, vendredi 22 novembre, pour son dernier match de l'année. Au Stade de France, les Bleus ont frustré les Pumas, qui ont mis 56 minutes à inscrire un essai, et concluent la tournée d'automne invaincus après leurs victoires face au Japon et la Nouvelle-Zélande.

Six jours seulement après sa victoire mémorable face aux All Blacks, le XV de France s'attendait à un combat moins épique mais bien plus âpre face à l'Argentine, qui restait sur une courte défaite face à l'Irlande (22-19). Cela l'a été.

Les Bleus ont accepté le combat physique, subissant physiquement mais sans jamais céder pendant les trente premières minutes, alors que les Sud-Américains ont été réduits à 14 à deux reprises durant la rencontre. "On savait que le début de match serait crucial. Les Argentins mettent beaucoup d'agressivité. C'est peut-être même plus dur de les jouer ici que chez eux", s'est félicité sur TF1 Charles Ollivon, élu homme du match.

🇫🇷France 7 - 0 Argentine 🇦🇷 #FRAARG



Le XV de France ouvre le score grâce à Thibaud Flamant 🔥 Thomas Ramos transforme l'essai !



Le match en direct sur TF1 et @tf1plus : https://t.co/0kxE7LuyAo pic.twitter.com/FkMK8bOlpr — TF1 (@TF1) November 22, 2024

Bien aidés par le pied toujours parfait de Thomas Ramos (6/6 au total), désormais troisième meilleur réalisateur de l'histoire du rugby français, les Bleus ont concrétisé par deux fois pour se détacher au score : Thibaut Flament a conclu une combinaison expresse en touche (9e), avant que Gabin Villière ne double la mise en vitesse (33e).

Stoppés dans l'axe et bloqués sur les ailes, les Pumas se sont épuisés sur le pack français pourtant rapidement amputé de Jean-Baptiste Gros, sorti sur blessure dès la 4e minute. Juste avant la mi-temps, sur une double ouverture lumineuse au pied d'Antoine Dupont puis Thomas Ramos, les Bleus ont même ajouté un essai de pénalité lorsque Juan Martin Gonzalez a volontairement dévié la balle en touche devant Louis Bielle-Biarrey (36e).

Villière et Bielle-Biarrey intenables

Avec un Ollivon omniprésent, un Villière revanchard mais un Dupont souvent sous pression (trois ballons perdus), les Bleus ont ensuite souffert pour tenir le large score (30-9 à la pause), encaissant un essai en force du pilier Thomas Gallo (55e). Le moment choisi par Louis Bielle-Biarrey pour réveiller des Bleus maladroits et en difficulté pour un essai caractéristique : un petit ballon au pied recouvert par lui-même dans l'en-but, son 10e essai en seulement 14 sélections.

🇫🇷France 37 - 16 Argentine 🇦🇷 #FRAARG



La fusée Bielle-Biarrey frappe encore 🚀 Thomas Ramos à 100%, les Bleus s'envolent à nouveau dans ce match !



Le match en direct sur TF1 et @tf1plus : https://t.co/0kxE7LuyAo pic.twitter.com/OpFAmyUlZi — TF1 (@TF1) November 22, 2024

Toujours devant au score, le XV de France aura confirmé qu'il souffre en conquête, mais qu'il est inarrêtable dès qu'il met du rythme. Il a retrouvé sa défense de fer, encaissant seulement six essais en trois matchs, même s'il a de nouveau peiné en fin de match, comme face au Japon. Reste que l'essentiel était fait et la mission accomplie. "On aurait pu faire une meilleure deuxième mi-temps, mais il y a de très bonnes choses ce soir et sur la tournée", a résumé Thomas Ramos au micro de TF1.

Avec cette victoire autoritaire, dans un style encore différent des deux matchs précédents, l'équipe de Fabien Galthié a réussi sa rentrée après une année compliquée. Et prend date pour le Tournoi des six nations, où il visera une deuxième victoire dans l'ère Galthié après le Grand Chelem de 2022.