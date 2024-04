Rugby : le XV de France affrontera le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine lors de la tournée d'automne

La France connaît désormais le lieu et les horaires de sa tournée d'automne, qui aura lieu du 9 au 22 novembre prochain. Après une tournée estivale en Argentine, où les coéquipiers d'Antoine Dupont affronteront deux fois en une semaine les Pumas (6 et 13 juillet), ils croiseront le fer avec trois autres équipes pour conclure l'année 2024.

🏉 Here are your 2024 #AutumnNationsSeries Fixtures 🙌 pic.twitter.com/S8GUhS2bw5 — Autumn Nations Series (@autumnnations) April 22, 2024

Les Bleus retrouveront le Stade de France, le 9 novembre face au Japon. Un retour dans leur antre pour les Tricolores qui ont joué en 2023 dans toute la France en raison des travaux dans l'enceinte pour Paris 2024 — compétition durant laquelle le capitaine des Bleus sera réquisitionné pour le rugby à 7. Le Japon est un adversaire à la portée du XV de France, contre qui il n'a jamais perdu en sept matchs (six victoires, un nul) et qui reste sur une élimination en phase de poules de la dernière Coupe du monde.

Les hommes de Fabien Galthié affronteront ensuite la Nouvelle-Zélande le 16 novembre, qu'ils étaient parvenus à mater en ouverture du Mondial le 8 septembre dernier (27-13). Ils concluront leur année par un troisième duel avec l'Argentine, le 22 novembre.

La tournée s'ouvrira le 2 novembre avec un match entre l'Angleterre et les All Blacks à Twickenham, et se conclura le 30 novembre avec Irlande-Australie à l'Aviva Stadium. A noter deux chocs : le remake du quart de finale au sommet du dernier Mondial entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande le 8 novembre, et le déplacement des champions du monde sud-africains en Angleterre, le 16 novembre.

Le calendrier complet des Bleus en 2024

Samedi 6 juillet : Argentine - France

Samedi 13 juillet : Argentine - France

Samedi 9 novembre : France - Japon (21h10, Stade de France)

Samedi 16 novembre : France - Nouvelle-Zélande (21h10, Stade de France)

Vendredi 22 novembre : France - Argentine (21h10, Stade de France)