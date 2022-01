Rugby : Guy Laporte, ancien ouvreur du XV de France, est mort

L'ex-international est décédé à l'âge de 69 ans, ont annoncé samedi le club de Graulhet, dont il était le président, et la FFR.

Ancien demi d'ouverture international, Guy Laporte est décédé, samedi 29 janvier, à l'âge de 69 ans. Laporte a effectué quasiment toute sa carrière de joueur à Graulhet (1972-1988) alors en première division, et a porté le maillot du XV de France à plusieurs reprises entre 1981 et 1987. Il a remporté le Grand Chelem dans le Tournoi des cinq nations en 1981, aux côtés notamment de Jean-Pierre Rives et Serge Blanco.

La famille du rugby français vient de perdre un grand Monsieur en la personne de Guy Laporte.



Brillant demi d’ouverture du XV de France et grand président du club de Graulhet, Guy Laporte a marqué son époque par son talent.



Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/ND1mz2bCuF — Bernard Laporte (@BernardLaporte_) January 29, 2022

Connu pour son habileté au pied et sa maîtrise du drop (il en marqua huit en seulement seize sélections avec les Bleus), il a aussi gagné le Tournoi en 1986 puis a mis fin à sa carrière internationale après la première Coupe du monde de rugby en 1987, remportée par la Nouvelle-Zélande devant la France (29-9). Doublure de Franck Mesnel au poste de N.10, Guy Laporte n'avait pas participé à la finale.

Il fut par ailleurs manager du XV de France de 1993 à 1995.