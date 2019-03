DIRECT. Rugby : la France va-t-elle éviter une nouvelle déroute face à l'Italie dans le Tournoi des six nations ?

Ce qu'il faut savoir

Défaite fortement déconseillée. Le XV de France achève son pénible Tournoi des six nations samedi 16 mars à 13h30 en Italie. Un nouveau revers plongerait définitivement les Bleus dans la crise. A six mois de la Coupe du monde de rugby au Japon (20 septembre-2 novembre), supporters, amateurs et observateurs en sont réduits à s'interroger sur la capacité des Bleus à battre l'Italie, la 14e nation mondiale, qui n'a plus gagné un match du Tournoi depuis février 2015, enchaînant ensuite 21 défaites. Les Tricolores éviteront-ils une nouvelle humiliation ? Suivez le match en direct et en vidéo sur franceinfo.fr.

Un adversaire idéal ? L'Italie se présente en victime expiatoire pour les Bleus. Avec un bilan catastrophique : aucune victoire dans le Tournoi des six nations depuis février 2015.

Une chance de se rassurer. Incapable de battre à domicile le pays de Galles malgré une avance de seize points (défaite 24-19 en ouverture), avant d'être laminé en Angleterre (44-8) et en Irlande (26-14 après avoir été mené 26-0), dimanche, le XV de France affiche des lacunes impressionnantes à ce niveau de compétition. De quoi s'inquiéter à six mois de la Coupe du monde, au Japon (20 septembre-2 novembre).

Une composition sans surprise. Le sélectionneur du XV de France, Jacques Brunel, n'a pas bouleversé son équipe pour défier samedi les Italiens : Médard - Penaud, Bastareaud, Fofana, Huget - (o) Ntamack, (m) A. Dupont - Y. Camara, Picamoles, Alldritt - Willemse, Lambey - Bamba, Guirado (cap), Falgoux