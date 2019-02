DIRECT. Tournoi des six nations : la France mène 16-0 face au pays de Galle à la mi-temps

Ce qu'il faut savoir

C’est parti ! A sept mois de la Coupe du monde de rugby au Japon (20 septembre-2 novembre), le match France-pays de Galles ouvre vendredi 1er février, au Stade de France, l'édition 2019 du Tournoi des six nations. Un match très engagé en perspective, que vous pouvez regarder et commenter dès 21 heures sur notre site franceinfo.fr, vous pouvez également écouter ce match sur notre antenne radio.

Le XV de France va-t-il relever la tête ? Malgré une année 2018 morose – trois victoires pour huit défaites, dont une dernière historique et humiliante face aux Fidji à domicile (21-14) –, les Bleus sont suffisamment engagés dans le tunnel et guettent la lumière pour en sortir, à moins de huit mois de la Coupe du monde.

Du neuf côté tricolore. Pour affronter le pays de Galles, le sélectionneur Jacques Brunel a fait appel à des petits nouveaux : Romain Ntamack (19 ans), au centre, a été préféré au vice-capitaine Mathieu Bastareaud, qui ne sera même pas remplaçant. Le staff mise également sur le deuxième ligne Paul Willemse. Le Montpelliérain, arrivé en France à l'automne 2014 d'Afrique du Sud, a reçu en décembre son décret de naturalisation, devenant ainsi sélectionnable. Il formera l'attelage avec Sébastien Vahaamahina, derrière une première ligne où seul Uini Atonio fait son retour, au poste de pilier droit, par rapport à novembre.

Des Gallois très motivés. Le XV du Poireau surfe en effet sur une série de neuf victoires, une première depuis 1999, et s'est offert le scalp en novembre, en plus de l'Afrique du Sud (20-11), de l'Australie (9-6), battue pour la première fois depuis dix ans. Les Gallois ont terminé l'année au 3e rang mondial.

Le XV gallois. Le sélectionneur Warren Gatland mise sur le demi de mêlée Tomos Williams et l'ouvreur Gareth Anscombe, révélations de 2018. Le "flanker" Josh Navidi fait son retour de blessure et sera aligné à l'aile d'une solide troisième ligne, avec Justin Tipuric et Ross Moriarty. Tomos Williams (24 ans) fera ses débuts dans le Tournoi, après avoir glané ses six sélections en 2018. Le numéro 9 sera aligné avec son coéquipier de chez les Cardiff Blues, Gareth Anscombe. Le numéro 10 d'origine néo-zélandaise est désormais le premier choix à l'ouverture.