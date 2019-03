DIRECT. Tournoi des six nations : guidé par ses jeunes joueurs, le XV de France va-t-il confirmer son embellie en Irlande ?

Ce qu'il faut savoir

Après un début de tournoi cauchemardesque et une première victoire face à l'Ecosse (27-10), le XV tricolore va tenter, dimanche 10 mars à Dublin (Irlande) de confirmer ce dernier succès dans le Tournoi des six nations, en défiant le XV du Trèfle. Un match Irlande-France que vous pouvez voir et commenter à partir de 16 heures sur notre site franceinfo.fr.

Eviter la rechute. On prend les mêmes et on recommence. Face aux Irlandais, le sélectionneur Jacques Brunel a donc choisi de reconduire la même équipe que celle qui a battu l'Ecosse le 23 février. Ce jour-là, les Bleus avaient ouvert leur compteur de victoires dans la compétition, après les deux revers contre le pays de Galles (24-19) et en Angleterre (44-8). Une stabilité presque inattendue, puisqu'aucun XV de départ français n'avait été reconduit d'un match sur l'autre depuis 2003.

Les choix du sélectionneur. Le demi d'ouverture Camille Lopez, écarté après la raclée reçue à Twickenham, reste en dehors du groupe et sera de nouveau remplacé par le jeune Romain Ntamack (19 ans), qui honorera sa deuxième titularisation en numéro 10. Il sera encore associé à son partenaire du Stade toulousain Antoine Dupont. Ils formeront une charnière jeune – seulement 41 ans à eux deux. La paire de centres sera à nouveau formée de Mathieu Bastareaud et de Gaël Fickou, alors que le buteur et arrière Thomas Ramos (23 ans) connaîtra sa deuxième cape en équipe de France.

Le XV du Trèfle. Les Irlandais misent eux aussi sur la stabilité, sans surprise. Depuis 2014, Irlandais et Français se sont affrontés six fois en compétition officielle. Or, si les Bleus ont à chaque fois modifié leur charnière, le XV du Trèfle mise toujours sur la même : la paire Murray – Sexton. En revanche, l'Irlande va devoir se passer de son centre Robbie Henshaw, blessé à la cuisse, ainsi que de Dan Leavy, blessé au mollet.