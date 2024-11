France-Nouvelle-Zélande : "Matthieu Jalibert continuera, s’il le souhaite", assène Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France

La confrontation contre la Nouvelle-Zélande, samedi 16 novembre (21h10), apparaît comme le sommet des Bleus lors de l'Automne nations Cup. Après une victoire convaincante contre le Japon (52-12), les Bleus retrouvent des adversaires d'un niveau nettement supérieur. "Ça fait longtemps que nous n'avons pas joué des All Blacks de ce niveau-là", a ainsi annoncé Fabien Galthié., le sélectionneur. Pour ce choc, il a choisi de reléguer Matthieu Jalibert hors du groupe, lors de l'annonce de sa composition, jeudi 14 novembre.

Une décision que le technicien a explicité avec des mots forts, en conférence de presse : "C’est son choix [d'être rentré à Bordeaux]. Chacun est libre de vivre ses émotions, de les partager. Nous, nous avons besoin de détermination. Nous avons besoin de joueurs forts. Jusqu’à présent, même si son parcours n’a pas été linéaire avec le XV de France, il a apporté son talent, il a toujours essayé d’apporter le meilleur de lui-même, et il continuera, s’il le souhaite… Chacun est libre de ses décisions." L'ouvreur bordelais compte 34 sélections depuis ses débuts internationaux en 2018, mais n'a pas convaincu le staff tricolore de le titulariser en l'absence du n°10 habituel, Romain Ntamack, blessé. Lors du dernier Tournoi des six nations, Matthieu Jalibert avait été à la peine lors de sa titularisation sur les trois premiers matchs avant de se blesser.

Le sélectionneur du XV de France assure avoir discuté avec le joueur et rappelle, comme la semaine dernière lors de la mise sur le banc de Gaël Fickou, l'importance de la concurrence dans le groupe : "Il n’y a que 15 places de titulaire et 8 de finisseur. On travaille à 42, donc il y a beaucoup de joueurs qui repartent. L’émulation est très importante. On regarde les joueurs qui ont la capacité de tenir la distance. On a besoin aujourd'hui d'identifier des joueurs déterminés, qui ont la capacité de traverser les bons moments et les moments difficiles."

Un message tranchant passé à l'égard de tous, dans un moment qu'il juge "important", avec une tournée d'automne qui marque le début du "chemin pour l’Australie [et la Coupe du monde 2027]" pour Fabien Galthié. "Ces quatre semaines permettent d'embarquer tous les joueurs qui sont en capacité de tenir à la fois sur la distance, de se développer physiquement, rugbystiquement, et aussi avec des compétences autour de l'endurance mentale et la force individuelle, et notamment de caractère", conclut-il.

Le match aura tout d'un test d'envergure, un an après la Coupe du monde en France. Même si le XV de France a battu la Nouvelle-Zélande lors des deux derniers matchs (en 2021 et lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2023), Fabien Galthié sait que cet adversaire "est en train de régler des comptes après certaines années difficiles" et veut "reprendre le leadership mondial". L'équipe néo-zélandaise est lancée dans une série de cinq victoires (contre l'Australie deux fois, le Japon, l'Angleterre et l'Irlande). "On s'attend à ce que tout nous pose problème samedi", a averti le sélectionneur.