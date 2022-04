Ecosse-France : les Bleues déroulent face au XV du Chardon et décrochent une troisième victoire consécutive dans le Tournoi des six nations

Elles étaient attendues et elles n'ont pas déçu. Le bonus offensif en poche juste avant la pause a donné un premier aperçu saisissant de la prestation des Bleues, dimanche 10 avril. Le XV de France a parfaitement maîtrisé son sujet pour dominer des Ecossaises joueuses (-) et repartir de son premier déplacement dans le Tournoi des six nations avec une nouvelle victoire. Après un match brouillon, mais victorieux face à l’Italie en ouverture, puis un succès bien plus solide contre l’Irlande, les Bleues ont offert de nouveau une performance de haut vol en Ecosse et enchaîné un troisième succès en autant de matchs.

L'apport de Jessy Trémoulière, arrière de métier replacée à l’ouverture pour l’occasion, a été particulièrement précieux. Grâce à ce sans-faute, le XV de France peut toujours rêver d’un Grand Chelem qu’il n’a plus été réalisé depuis 2018. Prochaine étape, le pays de Galles le 22 avril.