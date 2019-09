DIRECT. Coupe du monde de rugby : suivez le premier match des Bleus face à l'Argentine

Ce qu'il faut savoir

C'est un match décisif. Le XV de France affronte l'Argentine, samedi 21 septembre dans leur premier match de Coupe du monde. Derrière l'Angleterre, impressionnante lors du Tournoi des six nations puis lors des matches préparatoires, Français et Argentins vont se disputer la deuxième place de leur poule. Le vainqueur de ce duel prendra une grosse option sur la qualification pour les quarts de finale.Le coup d'envoi sera donné à Tokyo, à 16h15 locales, 09h15 françaises.

Une sélection en partie inédite. Le sélectionneur Jacques Brunel a choisi une première ligne classique avec le capitaine Guilhem Guirado au talonnage, entouré de Jefferson Poirot et Rabah Slimani. En deuxième ligne, Arthur Iturria et Sebastien Vahaamahina. Gregory Aldritt a été préféré à l'expérimenté Louis Picamoles, qui dispute son troisième mondial en troisième ligne centre. Le Rochelais accompagne Wenceslas Lauret et Charles Ollivon. Pour la charnière, la place a été faite à la jeunesse avec Antoine Dupont à la mêlée et Romain Ntamack à l'ouverture, qui disputent leur première Coupe du monde cette année. Virimi Vakatawa sera titularisé au centre, aux côtés de Gaël Fickou. Ils laissent les ailes à Yoann Huget et Damian Penaud. Enfin, Maxime Médard débutera au poste d'arrière.

La pluie peut-être au rendez-vous. Il fait gris sur Tokyo, samedi matin. Des gouttes pourraient conduire le XV de France à adapter sa stratégie. "On est prêt à faire face si jamais les conditions ne nous permettent pas de jouer [au large et à la main], a répondu le capitaine Guilhem Guirado. On essaie de maîtriser pas mal de choses, après ça reste un match rugby et le ballon est ovale. On verra de quel côté il tombe."

La "poule de la mort", dans laquelle figure le XV de France, n'offre que deux billets pour les quarts de finale. Cela passe donc par un succès sur les Pumas, puis contre les États-Unis (2 octobre) et les Tonga (le 6). Tout autre bilan obligerait à un exploit le 12 octobre face à l'Angleterre, impressionnante depuis des mois et qui n'a fait qu'une bouchée de l'Irlande en préparation (57-15) comme des Bleus en février (44-8).