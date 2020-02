DIRECT. Rugby Tournoi des six nations 2020 féminin masculin Crunch France Angleterre stream direct regardez commentez

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RUGBY

: Le God Save The Queen et La Marseillaise retentissent au stade du Hameau, à Pau, où les Bleues affrontent les Anglaises. Le match est à suivre dès à présent sur France 2 et franceinfo. Un pronostic chers internautes ?

: Merci à France 2 de diffuser le match de rugby des femmes France Angleterre !

: Un peu de patience, @Girl. Les Bleues jouent à 13h30 face à l'Angleterre à Pau. La rencontre sera diffusée en direct sur France 2.

: Bonjour. Je ne vois rien sur le rugby féminin ? C'est bien en ce moment, non ?

: "On jouait depuis une minute à peine que Jean-François Tordo me cassait le nez. Bienvenue à Paris !"





Pour connaître la suite de ces 80 minutes de cauchemar, cliquez ici.

: Pour les Français, les Anglais sont des truqueurs. Pour les Anglais, les Français sont des bouchers. "J'avais assuré que les problèmes de discipline en équipe de France, c'était du passé, assure Pierre Berbizier, le nouveau sélectionneur des Bleus. Vous imaginez qu'après ce qui s'est passé, j'avais l'air fin." Car ce match va totalement déraper.

: "C'était ma première sélection, mais au lieu de me parler rugby, les journalistes ne me parlaient que de Waterloo et de la guerre de Cent Ans."





Pour la presse, les supporters et certains joueurs, ce match fait figure de revanche du quart de finale de la Coupe du monde 1991. Déjà au Parc des Princes. Déjà un match d'une rare violence.

: France-Angleterre, c'est l'affiche qui ouvre ce Tournoi des six nations cru 2020. Ce "crunch" rappelle de bons souvenirs aux Français, mais aussi pas mal de déconvenues. Parmi celles-là, la cuisante humiliation de 1992, le jour où le XV de France a touché le fond. Les joueurs ont bien voulu rouvrir la blessure pour me raconter.

















