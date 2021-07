DIRECT. Rugby : la France mène encore (15-7) contre l'Australie à Brisbane, suivez le test-match

C'est parti pour la tournée estivale du XV de France ! Les hommes de Fabien Galthié vont affronter à trois reprises l'Australie et le premier choc a lieu mercredi 7 juillet (12 heures).

Depuis 1990, l'équipe de France n'a plus remporté le moindre match sur ce territoire. À l'époque, Fabien Galthié, aujourd'hui sélectionneur, et Raphaël Ibanez, manager du XV de France, n'avaient pas encore débuté leur carrière internationale. Pour inverser cette tendance, face à une équipe qui a battu 17 fois les Bleus sur les 22 dernières confrontations, c'est un groupe jeune qui a été constitué. Sur les vingt-trois hommes alignés aujourd'hui, six vont connaître leur première sélection. Suivez le match en direct !