DIRECT. Coupe du monde de rugby : le XV de France doit battre les Etats-Unis, suivez et commentez le match avec nous

Ce qu'il faut savoir

Onze jours après avoir vaincu l'Argentine, le XV de France en a fini d'avoir des fourmis dans les jambes. Les Bleus affrontent les Etats-Unis, mercredi 2 octobre, à l'Hakatanomori Stadium de Fukuoka, dans leur deuxième match de poule de la Coupe du monde de rugby, au Japon. Et ils n'ont pas le droit à autre chose qu'une large victoire, face à des Américains considérés comme l'équipe la plus faible de la poule C.

La victoire bonifiée, sinon rien. Face aux Etats-Unis, défaits 45 à 7 par l'Angleterre le 26 septembre, les Français se doivent de l'emporter. Il faut aussi, si le XV de France veut voir les quarts de finale de la compétition, qu'il marque au moins 4 essais, pour obtenir un point de bonus, nécessaire pour espérer finir en tête ou deuxième de la poule.

Un XV de France bis et expérimenté. Pour remplir cette mission, le sélectionneur Jacques Brunel a choisi de préserver de nombreux titulaires pour faire jouer leurs remplaçants, avec pas moins de 12 changements. De l'équipe victorieuse de l'Argentine, il ne reste que l'ailier Huget, le centre Fickou et le deuxième ligne Iturria, replacé en troisième ligne. C'est l'occasion pour Louis Picamoles, Camille Lopez, Maxime Machenaud ou encore Camille Chat, de se montrer à leur avantage et de remettre en cause la hiérarchie du XV de France.

Une défense américaine agressive. S'ils ont été balayés par les Anglais, favoris de cette poule, les Américains n'en restent pas moins un adversaire dont il faut se méfier. Les joueurs à la bannière étoilée possèdent une défense très agressive qui leur a valu un carton rouge, le premier de la compétition, lors de leur défaite contre l'Angleterre. Le joueur incriminé, le troisième-ligne aile John Quill, a été suspendu pour toute la durée du tournoi. Les Bleus sont prévenus, les Etats-Unis ne se laisseront pas marcher dessus.