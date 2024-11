Direct France-Nouvelle-Zélande : le XV de France face à des All Blacks en pleine confiance... Suivez le match en direct à 21h10

"Ça fait longtemps qu’on n'a pas joué les All Blacks à ce niveau-là. Le défi est immense pour nous et à la fois fantastique." Fabien Galthié, le sélectionneur de l'équipe de France, sait le défi qui attend sa formation face aux All Blacks, samedi 16 novembre (à 21h10) au Stade de France. Un duel entre deux des plus grandes nations du rugby mondial actuel.

• Des All Blacks qui font à nouveau peur. Triples vainqueurs de la Coupe du monde (1987, 2011 et 2015), battus en finale par les Sud-Africains en 2023, les All Blacks ont, après un Rugby Championship très moyen (trois victoires et trois défaites), repris leur marche en avant. Les hommes du nouveau sélectionneur Scott Robertson enchaînent les victoires (cinq consécutives) : contre l'Australie par deux fois (31-28 et 33-13), au Japon (64-19), à Twickenham contre l'Angleterre (24-22) et à Dublin face à l'Irlande (23-13). Leur objectif est simple : finir invaincus la tournée (qui s'achèvera en Italie le 23 novembre).

• Les deux dernières oppositions à l'avantage des Bleus. Si la Nouvelle-Zélande mène largement (comme face à toutes les nations du monde) son face-à-face avec la France (48 victoires pour 14 défaites et un nul), les deux derniers duels ont penché en faveur du XV de France, à chaque fois au Stade de France. De la plus large victoire tricolore de l'histoire (40-25) en 2021 au match d'ouverture de la Coupe du monde en 2023 (27-13), les All Blacks ont subi deux revers marquants. Dans l'histoire, la France n'a enchaîné trois victoires consécutives contre cet adversaire qu'une seule fois, lors d'une tournée en Nouvelle-Zélande en 1994 puis un match à Toulouse en 1995.

• Quatre changements dans la composition des Bleus. Vainqueurs des Japonais sur un score fleuve (52-12) lors du premier match de la tournée d'automne, les Bleus ont changé d'allure pour ce choc. Romain Buros a été titularisé au poste d'arrière pour sa première sélection, Gaël Fickou a repris sa place au centre alors qu'il était remplaçant contre les Nippons, et Paul Boudehent et Gabin Villière, eux, remplacent les blessés François Cros et Damian Penaud. L'ouvreur Mathieu Jalibert n'a pas été pris dans le groupe des 23.