DIRECT. France-Japon : dernière sortie de l'année pour les Bleus... Suivez le test-match d'automne

Le XV de France affronte le Japon, dimanche (14h), avec l'objectif d'enchaîner une treizième victoire de suite.

Pour finir 2022 en beauté. Après deux rencontres serrées contre l'Australie (30-29) et l'Afrique du Sud (30-26), les Français défient le Japon, dimanche 20 novembre, au Stadium de Toulouse (14h). Sur le papier, l'opposition s'annonce comme la plus abordable de cette tournée d'automne. Alors que le XV de France chasse une 13e victoire de suite, pour encore se rapprocher de la barre record des 18 succès consécutifs codétenue par l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, les Japonais restent, eux, sur quatre revers de rang.

En juillet, ils avaient justement été battus à deux reprises par la France sur leurs terres. Avant de s'incliner contre la Nouvelle-Zélande (31-38) fin octobre, et face à l'Angleterre (52-13), la semaine passée. Pour autant, le XV de France devra faire sans son capitaine et meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, suspendu pour une durée de quatre semaines par la commission de discipline de World Rugby après son carton rouge reçu contre les Springboks. En son absence, le troisième ligne des Bleus Charles Ollivon (29 ans, 27 sélections), portera le brassard. Les joueurs de Fabien Galthié réussiront-ils à boucler 2022 invaincus ? Suivez notre direct.