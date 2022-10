Coupe du monde de rugby 2022 : face à la France, l'Italie arrive avec le plein de confiance

Gare au faux-pas. Oui, la France a remporté deux rencontres face à l'Italie en 2022. Oui, la France a joué le titre jusqu'au bout au dernier Tournoi des Six nations (finalement remporté par l'Angleterre) quand l'Italie n'a terminé qu'à la cinquième place. Oui, la France vise une huitième demi-finale de Coupe du monde en neuf participations tandis que l'Italie n'avait jamais atteint la phase éliminatoire jusqu'ici.

Mais si les Bleues sont favorites face aux Transalpines avant leur affrontement en quart de finale du Mondial, samedi 29 octobre à Whangerei, ce sont bien les outsiders qui partent avec un avantage psychologique.

Un précédent toujours en mémoire

La faute à des antécédents pas si lointains. Avant de s'envoler pour la Coupe du monde, les Françaises ont défié les Azzurre à trois reprises cette année, sans jamais convaincre. En mars déjà, le XV de France avait été chahuté lors du Tournoi malgré un score flatteur (39-6), avant que les deux matchs de septembre ne laissent une touche bien plus amère. D'abord une victoire poussive à Nice lors de la première manche (21-0), puis une défaite surprise à Biella (26-19). De quoi acter définitivement la mauvaise passe des Bleues avec une année 2022 en demi-teinte dans le jeu.

"On y pense forcément parce qu'on a perdu la dernière fois contre elles. Mais l'enjeu n'est pas tant de prendre une revanche que de montrer qu'on s'est reconstruit depuis." Céline Ferer, deuxième ligne du XV de France en conférence de presse

Avant ce que le sélectionneur français, Thomas Darracq, considère être une "belle", samedi, la France ne s'est pas vraiment rassurée. Lors de leurs trois matchs de poule du Mondial, les Bleues ont alterné le bon - à l'image de leur solidité défensive face à l'Angleterre -, et le moins bon, caractérisé par leur incapacité à enchaîner les essais face à des adversaires beaucoup plus modestes (Afrique du Sud, Fidji).

La meilleure Italie de l'histoire

Une dynamique bien différente de celle de l'Italie, qui soulève des montagnes en Nouvelle-Zélande. Même si elle a perdu contre le Canada dans la poule B (22-12), l'équipe d'Andrea Di Giandomenico a rallié les quarts de finale en disposant des Etats-Unis (22-10) et du Japon (21-8). Une qualification historique pour le rugby transalpin qui n'avait jamais atteint cette phase en Coupe du monde, hommes et femmes confondus.

"L'Italie a eu une progression importante ces derniers mois, a justement relevé Thomas Darracq en conférence de presse, mercredi. C'est une équipe qui nous connaît bien, avec pas mal de joueuses qui évoluent en France. Leur façon de jouer ressemble beaucoup à la nôtre dans la volonté d'animer, dans les formes de jeu."

La France pour se débarrasser de ses démons

C'est la raison pour laquelle le coach a misé sur son équipe-type après avoir fait tourner contre les Fidji (44-0). Hormis les absences de Laure Sansus, forfait pour le reste de la compétition, et Romane Ménager, qui se remet d'une commotion cérébrale, le sélectionneur n'a effectué qu'un unique changement tactique par rapport à la rencontre contre l'Angleterre. La capitaine Gaëlle Hermet, au repos depuis le début de la compétition, va retrouver sa place en troisième ligne aile.

"On a souhaité mettre l'équipe la plus compétitive pour s'opposer au profil de jeu de l'Italie, une équipe joueuse, avec beaucoup de dynamisme, a expliqué le coach tricolore. On sait comment bien les bloquer, comme on l'avait fait à Nice, mais on sait aussi comment on s'est fait surprendre à Biella."

Ça tombe bien, par rapport à l'équipe remaniée battue en septembre, seulement huit joueuses débuteront. Un premier point positif avant ce gros test face aux Italiennes. Pour enfin gommer tout ce qui a fait défaut en 2022 et se permettre de viser plus haut, avec peut-être un rendez-vous contre les Néo-Zélandaises en demi-finale.