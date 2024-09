Affaire Hugo Auradou et Oscar Jegou : le Stade Rochelais compte réintégrer le plus tôt possible son joueur

Le Stade Rochelais compte réintégrer le plus tôt possible le joueur de rugby Oscar Jégou au groupe professionnel, a appris franceinfo, de source proche du dossier. Les deux rugbymen Oscar Jegou et Hugo Auradou, mis en examen pour "viol avec violence en réunion" par la justice provinciale de Mendoza en Argentine, ont atterri à l'aéroport de Roissy mercredi soir. La justice argentine les a autorisés à rentrer en France en attendant l'audience concernant la demande de non-lieu.



Une femme les accuse de viol dans leur chambre d'hôtel lors d'une tournée du XV de France. Les faits remontent à la nuit du 6 au 7 juillet. Oscar Jegou et Hugo Auradou ne sont sous le coup d'aucune procédure judiciaire dans notre pays.

Juridiquement, rien ne s'oppose à leur retour sur les terrains

Après leur départ de Buenos Aires, la justice argentine demande aux deux joueurs de rester joignables et de se présenter rapidement s'ils sont convoqués au consulat en France. Mais juridiquement, rien ne s'oppose à leur retour sur les terrains de rugby.



Le Stade Rochelais compte réintégrer le plus tôt possible Oscar Jégou après quelques jours de repos, selon les informations de franceinfo. Convaincu de l'innocence de son joueur, le Stade Rochelais s’est dit, dans un communiqué publié mardi sur son site internet, "soulagé et impatient" de retrouver son troisième ligne international.



La Section Paloise affirme, de son côté, qu'il s’agit d’un pas de plus vers la reconnaissance de l'innocence de son joueur. Le club d'Hugo Auradou précise dans un communiqué publié mardi qu'"avant de penser à la suite, il est important de le laisser retrouver sa famille, ses proches et ses coéquipiers, impatients de le revoir."