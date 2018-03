VIDEO. Tournoi des VI Nations : les Français visent l'exploit à Cardiff face au pays de Galles

Quelles sont les chances de la France face au pays de Galles ce samedi 17 mars ? "Une chance sur deux, c'est mathématique, c'est le match du tout ou rien pour l'équipe de France", rapporte Mathieu Lartot en direct depuis Cardiff (pays de Galles). "C'est une véritable finale pour une deuxième place. Soit il y a victoire et on termine 2e, soit il y a défaite, et on est 5e. Donc ce match conditionne beaucoup de choses", précise-t-il.

Une 3e victoire consécutive ?

"Une victoire signifierait une éventuelle 2e place, ce qui serait un exploit réalisé par les Français, commente Fabien Galthié. Par contre, en termes de défaite, on serait avant-derniers, donc encore les mauvais élèves de la classe. Il y a beaucoup d'enjeux sur ce match, notamment le fait de terminer la tête haute pour les Français". Pour Mathieu Lartot, "la France arrive ici regonflée à bloc après sa victoire contre l'Angleterre, et elle a l'occasion d'aligner une 3e victoire consécutive, ce qu'on n'a plus vu dans le tournoi depuis 2010. On y croit fort cet après-midi."





Le JT

Les autres sujets du JT