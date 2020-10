Rugby : la France bat l'Irlande (35-27) mais termine 2e du Tournoi des six nations derrière l'Angleterre

Il n'y a pas si longtemps, on n'aurait pas fait la fine bouche après une victoire contre l'Irlande, qui a douché plus d'un espoir français par le passé. Mais ce samedi 31 octobre au Stade de France, les Bleus ont certes battu le XV du Trèfle (35-27, 4 essais à 3) mais pas suffisamment pour remporter le Tournoi des six nations. Dupont (6e), un essai de pénalité (29e), Ntamack (43e) et Vakatawa (70e) ont permis aux Bleus de s’imposer contre des Irlandais menés presque toute la rencontre. Les Anglais, qui présentent une meilleure différence de points, remportent l'épreuve, qui avait commencé en février, avant la pandémie de coronavirus.

Les Français terminent deuxièmes, devant l'Irlande et l'Ecosse, au terme de leur tournoi le plus réussi depuis dix ans. "Je pense qu'il y a un an de ça, on n'aurait jamais imaginé jouer une finale de Six Nations", a reconnu le 3e ligne du XV de France Grégory Aldritt après la rencontre. Et comme les Bleus affichent une moyenne d'âge très jeune, tous les espoirs sont permis pour la suite... "On est seconds, mais on est satisfaits", a résumé le sélectionneur Fabien Galthié, au micro de France 2. Pas sûr que la même place satisfera les petits Bleus en 2021.

Pas de titre dans ce VI Nations, encore des choses à peaufiner, mais elle nous aura fait kiffer cette équipe et ça faisait longtemps ! On fini deuxième en tapant tous les gros, c'est quand même génial ! #FRAIRL — Rivenzi (@Rivenzi_) October 31, 2020

J'ai beaucoup critiqué le XV de France pendant des années. Cette 2e place dans le tournoi 2020 (et 4e place mondiale) donne vraiment de l'espoir. Un super état d'esprit, du jeu, de l'envie, plein de jeunes talents à tous les postes. Une équipe est née.#FRAIRL — Alexis Karklins-Marchay + (@alexiskarklins) October 31, 2020

En attendant, les Anglais, vice-champions du monde, terminent devant les Bleus à la différence de points, grâce à leur succès contre l'Italie (34-5) et remportent leur premier titre depuis 2017.