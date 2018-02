DIRECT. Rugby : les Bleus vont-ils finir le Tournoi des six nations avec la cuillère de bois ? Regardez France-Italie sur France 2

Ce qu'il faut savoir

Ils veulent à tout prix éviter cinq défaites dans le Tournoi et la cuillère de bois, mais aussi mettre fin à une série de huit matchs sans victoire. Le XV de France va tenter, vendredi 23 février au Stade-Vélodrome à Marseille, (Bouches-du-Rhône), de se racheter en battant l’Italie dans le Tournoi des six nations. Une rencontre, que vous pouvez voir à partir de 21 heures sur France 2 et sur notre site franceinfo.fr.

Des changements chez les Bleus. Le sélectionneur Jacques Brunel a remanié près d'un tiers son équipe de départ. C'est surtout dans les lignes arrières qu'il y a du changement. Après l’exclusion de Rémi Lamerat, Geoffrey Palis et Teddy Thomas, consécutive à une virée nocturne arrosée, après la défaite en Ecosse (26-32), place à Rémy Grosso, Hugo Bonneval et Benjamin Fall, déjà dans le groupe lors des deux premiers matchs. Dans le XV de départ, Maxime Machenaud et Lionel Beauxis composeront encore une fois la charnière. Devant, Paul Gabrillagues remplace Arthur Iturria en seconde ligne. Le Toulonnais Mathieu Bastareaud sera positionné au centre de l'attaque, où sa puissance et son expérience pourraient aider les Bleus à sortir du marasme.

La Squadra Azzurra joue la continuité. Le sélectionneur irlandais de l'Italie, Conor O'Shea, n'a opéré que trois changements pour le match face à la France, tous devant. En troisième ligne, Maxime Mbanda prend la place de Braam Steyn, écarté du groupe. Leonardo Ghiraldini au poste de talonneur et Andrea Lovotti en pilier gauche reviennent en première ligne.

Défaite interdite. Ecrasée par l'Angleterre à domicile (15-46), puis par l'Irlande à Dublin (56-19), l’Italie, qui n'a plus battu la France à domicile depuis février 2013, représente la meilleure chance pour les Tricolores d'éviter l'infamante cuillère de bois. En cas de défaite, le rugby tricolore connaîtrait la pire crise de son histoire. Déjà largués au classement mondial (10es, derrière les Fidji), on se dit pourtant à chaque match que les Bleus ne peuvent pas tomber plus bas. Ils n'ont pourtant pas gagné depuis 340 jours...