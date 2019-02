Rugby : énorme désillusion pour le XV de France, battu par le pays de Galles (19-24) en ouverture du Tournoi des six nations

Alors que les Bleus menaient largement à la fin de la première mi-temps, les Gallois sont revenus au score et ont remporté le match.

Un match à rebondissements ! Vendredi 1er février, le pays de Galles a battu la France lors du match d'ouverture du Tournoi des six nations, au Stade de France (24-19). Alors que le XV de France menait largement à la fin de la première mi-temps, les Gallois sont revenus au score et ont remporté le match. Cette rencontre, et cela devient une habitude, laisse un sentiment de frustration dans le camp français.

Le XV de France débute mal ce tournoi après une année 2018 morose : trois victoires pour huit défaites, dont une dernière historique et humiliante face aux Fidji à domicile (21-14). Pour affronter le pays de Galles, le sélectionneur Jacques Brunel avait fait appel à des petits nouveaux dont Romain Ntamack (19 ans). Cela n'aura pas été suffisant. "Ces Gallois n'étaient pas meilleurs mais ils ont été plus réalistes que nous", a-t-il résumé en fin de match.