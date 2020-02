RECIT. "Ils avaient pitié de nous" : le 15 février 1992, le jour où le XV de France a touché le fond face à l'Angleterre

En ce temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, l'essai vaut 4 points et les joueurs ne rentrent pas au vestiaire à la mi-temps. Ils se rassemblent en cercle sur la pelouse, pour une brève respiration de cinq minutes. C'est à ce moment que la machiavélique stratégie anglaise tisse sa toile dans les têtes tricolores : "Notre plan était de résister le plus longtemps possible, les empêcher de déployer leur jeu, pour générer de la frustration chez eux, se souvient Rory Underwood. Et in fine, qu'ils perdent leurs nerfs." Rien n'a été laissé au hasard par le staff de Geoff Cooke, le sélectionneur anglais : "On savait que l'arbitre – l'Irlandais monsieur Hilditch – était un professeur tendance vieille école et passion discipline. On en a tenu compte dans notre façon de jouer", poursuit Jeff Probyn.

Si Philippe Sella a des yeux de merlan frit, c'est à cause de sa rencontre avec le crâne de Rob Andrew une demi-heure plus tôt. Le staff tricolore abrège son calvaire et le remplace à la 55e minute. Un sacré coup au moral pour ses équipiers : "On était orphelins de Philippe, c'était le meilleur centre du monde à l'époque", note Philippe Gimbert. "En face de l'équipe de Carling, qui culminaient tous à 50-60 sélections, on était combien à avoir disputé le quart de finale de la Coupe du monde ?", s'interroge Philippe Saint-André. Six, pas un de plus, quand les Anglais alignent onze titulaires victorieux du match d'octobre 1991.

Dans les vestiaires, Philippe Sella va de surprise en surprise, ou plutôt de cauchemar en cauchemar : "J'entends du bruit, mais un bruit horrible. Je vois un joueur arriver, et je dis : 'c'est quoi le score ? Le match est terminé ?' Et il me dit : 'non, je me suis fait virer.' C'était Grégoire Lascubé. Et quelques instants plus tard, rebelote. Je vois Vincent Moscato arriver. 'Le match est terminé, c'est quoi le score ?' Il me dit : 'non, le match est pas terminé, je me suis fait virer'. Et là, je dis : 'mais c'est pas possible, il se passe quoi ?' Et puis ça continue, du bruit, toujours, je vois Jean-Luc Sadourny qui arrive dans le vestiaire. Je lui dis : 'Le match est terminé ?' Il me répond, 'Non, je me suis rentré dedans avec Alain Penaud, je suis blessé'."

Rembobinons le fil des événements. Quand Sella sort, Sadourny entre. Le Columérin est un arrière de formation et un ailier de remplacement. C'est pourtant à ce poste qu'il s'installe. Mêlée française à suivre. La combinaison est prête. Mais Alain Penaud veut tout annuler : "Je lui dis 'On oublie cette combinaison, on ne l'a pas travaillée ensemble'. Il me répond 'Mais si, pas de souci, on y va !'" Et paf, la collision.

"J'ai encore mal à la gencive rien que d'en reparler", sourit Jean-Luc Sadourny. "Je ne me rappelle plus très bien, mais je crois que je n'avais pas encore touché le ballon." Finis les projecteurs du rectangle vert, direction les néons blafards de la salle d'opération du Parc des Princes. "Je me suis fait recoudre sur place, sept points de suture à la gencive, raconte Sadourny. Ça a duré un peu de temps. J'ai encore un peu les boules après Alain sur ce coup-là." Réponse du berger briviste à la bergère columéraine : "Je l'attendais en croisée, il vient à ma hauteur, je veux bien prendre une petite part de responsabilité pour sa gencive, mais pas plus !"

Tandis que les Français voient trente-six chandelles, les Anglais dépassent la barre des 20 points. Le fulgurant Rory Underwood a profité de la confusion pour aplatir entre les poteaux. "Pas l'essai le plus difficile de ma carrière", commente l'intéressé, qui a vu un boulevard s'ouvrir devant lui dans la défense tricolore. Le score est de 24-7. Le public du Parc des Princes passe de l'apathie à la franche hostilité.

On arrive au carton rouge de Grégoire Lascubé. Le talonneur agenais se fait prendre par la patrouille pour avoir piétiné un adversaire. À l'époque, la différence est subtile entre le stomping (le piétinement) et le rucking (le talonnage), l'un étant sanctionné et pas l'autre. "Il a fait du Fred Astaire sur ma tête", commente Martin Bayfield, le géant (2,08 m) de la troisième ligne anglaise, qui doublera plus tard Hagrid dans Harry Potter.

Ce n'est pas tout à fait la version de l'intéressé, qui s'exprime le lendemain dans l'émission Stade 2 : "Je talonne, il y a un joueur anglais au sol qui empêche le ballon de sortir. Je le touche un peu, peut-être. L'expulsion, c'est quand même assez grave. Le ciel m'est tombé sur la tête." Un sentiment d'injustice partagé par ses coéquipiers. "On avait été victimes des mêmes gestes, certains d'entre nous en portaient encore les marques en sortant du terrain, se souvient Dries Van Heerden. Franck Mesnel nuance.