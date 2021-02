DIRECT. Tournoi des six nations 2021 : 7-0 pour les Bleus, suivez et commentez avec nous l'entrée en lice du XV de France face à l'Italie

Ce qu'il faut savoir

Après la deuxième place, le retour au sommet de la hiérarchie européenne ? Révélation de l'édition 2020, le XV de France de rugby repart à la conquête du Tournoi des six nations avec de grandes ambitions. Premier acte à Rome, samedi 6 février à 15h15, où les Bleus défient l'Italie. La rencontre a lieu à huis clos en raison du Covid-19. Suivez notre direct.

Un match à huis clos. A cause de la pandémie de Covid-19, le match se déroule sans supporters. "Juste avant de nous envoler pour Rome, on va passer un énième test PCR. Mais, maintenant, on est plutôt rodés à l'exercice", expliquait il y a quelques jours le manager des Bleus, Raphaël Ibanez, en marge de l'annonce de la liste des 23 joueurs retenus pour cette rencontre. Pour assurer la bonne tenue du Tournoi, les six nations ont en effet établi un protocole strict et rigoureux, "avec une bulle sanitaire, comme pendant le Tour de France", a détaillé il y a quelques jours la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Les Français étaient ainsi réunis à Nice depuis le 24 janvier.

Faire mieux que l'an passé. Relancé par Fabien Galthié, le XV de France avait terminé l'édition 2020 à une très belle deuxième place, avec le même nombre de points que l'Angleterre, vainqueur, mais un moins bon goal-average. Quelques mois après leur succès probant contre l'Irlande (35-27) pour boucler un Tournoi tronqué (le 31 octobre dernier), l'objectif est clair : gagner la compétition, pour la première fois depuis 2010.

Favoris logiques face à l'Italie. Les Bleus arrivent à Rome avec l'étiquette du grand favori. Ils n'ont en effet plus perdu face aux Italiens depuis... février 2013. Malgré tout, ils devront se méfier afin de ne pas se faire surprendre par une équipe toujours difficile à manœuvrer. Au programme également de cette première journée : Angleterre-Ecosse (17h45) et Galles-Irlande (dimanche à 16 heures).