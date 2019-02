DIRECT. Tournoi des six nations : le Crunch tourne au crash. Regardez et commentez Angleterre-France avec nous

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RUGBY

: Vous y croyez toujours ?





: @commerot D'ailleurs, jeudi a lieu l'audience de Guy Novès aux prud'hommes. L'ancien sélectionneur, qui s'est fait remercier avant la fin de son contrat, une première dans l'histoire du XV de France, réclame 3 millions d'euros, notamment au titre de 3 000 heures supplémentaires non payées.

: Ça valait vraiment le coup de licencier Guy Noves comme un malpropre.😁

: @anonyme Le plus gros écart entre les deux équipes est un +37 pour les Anglais, acquis un triste après-midi de janvier à Londres (37-0, 7 essais à 0). On n'en est pas si loin...

: Pierre, quelle est la pire défaire de notre histoire face au XV de la Rose ? J'ai peur qu'on la batte aujourd'hui ...

: C'est la débâcle côté français, avec un nouvel essai de Slade qui conclut une nouvelle situation où la France s'est mise en difficulté toute seule. Le jeu de la France, c'est laid, le jeu anglais, c'est Slade, auteur de ce nouvel essai.



Owen Farrell transforme, et la piquette se transforme en brouet, 30-8 pour le XV de la Rose à la pause.

: Il mérite de marquer car c'est vraiment le seul à surnager

: Le meilleur Français sur la pelouse est récompensé ! C'est Damian Penaud qui conclut en bout de ligne un contre français, et il a montré qu'il avait les cannes pour rivaliser avec les ailiers du XV de la Rose ! , l'addition est (un peu) moins salée pour les Bleus.

: @Dominique Pour l'instant, Jacques Brunel sur le banc des Bleus, c'est 3 victoires pour 10 défaites.

: Il est temps de poser la question du staff... ça suffit de protéger les copains ! Changer tout, repartir avec les 21 champions du monde des moins de 20 ans et préparer l'avenir. Démission de ce staff qui n'a rien montré !

: Peut-être qu'un #Brexit à la dure avec pénuries alimentaires côté anglais nous laisserait un espoir pour l'an prochain ? Ça les affaiblirait un peu...

: @Sablefin Figurez-vous qu'il était question, juste avant le début du Tournoi, d'y introduire une relégation pour le dernier. L'idée a finalement été démentie, mais elle est dans l'air, et je ne suis pas sûr que la Géorgie déparerait dans ce Tournoi.

: Il n'est pas prévu, dans le Brexit, de sortir l'Angleterre du Tournoi? Dommage!

: @lancitojo Excellente idée, il y a un documentaire sur les chiots sur France 5 qui devrait vous apaiser. Jetez un petit coup d'oeil de temps en temps dans ce live pour vous tenir au courant :-)

: Pour assurer l’integrité physique de ma télé, j’ai dû changer de chaîne après le troisième essai anglais

: Troisième essai de May en une demi-heure de jeu devant une équipe de France asphyxiée par l'enchaînement des temps de jeu côté anglais. Jonny Be Goode, tandis que chez les Bleus, c'est plutôt bad de chez bad. 23-3 pour l'Angleterre et ça pique.

: Quel essai des Anglais... ça va faire très cher à l'arrivée...

: Un cauchemar, cette équipe de France

: Damian Penaud ne peut pas tenir la baraque tout seul aussi...

: Mais... mais... mais... May. La défense façon "porte de saloon" de l'équipe de France profite aux Anglais qui décalent intelligemment Jonny May seul en bout de ligne face à un Damian Penaud dépassé par les événements, et ça finit logiquement par un essai. Angleterre 16 - France 3 et ce n'est que logique vu l'entame de ce match.













: Bon, même si je n'ai pas vraiment d'espoir, il faut admettre que les Français ne refusent pas le jeu !

: Les Français gâchent un deux contre deux dans les 30 derniers mètres anglais, puis une touche bien placée qui s'en suit... Soupir. , 20e.

: @anonyme Surtout qu'on a vu un XV italien combattif hier contre les Gallois, ne s'inclinant que 26-15.





: A ce rythme, ça sent bon la cuillère de bois à la fin du Tournoi.

: L'inverse du match de la semaine dernière contre les Gallois, mauvaise première période, mais grosse seconde période ! Oui, je suis optimiste.

: Messieurs les Anglais, tirez les premiers. Les Français appliquent à la lettre ce célèbre mot d'un général, en offrant des pénalités aux Anglais, histoire qu'ils contiennent sans peine les embryons de révolte tricolore. au bout de 13 minutes, la situation des Bleus ne s'est guère améliorée.

: Owen Farrel, le demi d'ouverture anglais aux tics caractéristiques, passe une pénalité face aux poteaux, et ça fait 8-0 pour les Anglais. Vous y croyez toujours les supporters du XV de France ?







: Bon bah on a tenu 64 secondes. Bisous bonne nuit.

: On nous avait dit que les Anglais marquaient vite, mais là, c'est une forme de record !

: "Je peux revoir mon score ? On va en prendre 70", me glisse mon camarade Kocila Makdeche. Car oui, les Français réalisent un départ catastrophique en encaissant un essai d'entrée. En deux passes, les Anglais trouent la défense française et Johnny May bat la défense tricolore à la course.





May the force be with them, déjà 5-0 pour le XV de la Rose ! Et on ne joue que depuis deux minutes.

: C'est parti ! Camille Lopez envoie un grand coup de pied dans le ciel de Londres, Angleterre-France 0-0.

: L'interprétation de la Marseillaise, sur un tempo bien lent, augure-t-elle d'un traquenard ?

: Point people, grâce à l'oeil de lynx de ma camarade Carole Bélingard, je peux vous confirmer que le prince Harry figure en tribunes aux côtés de Bernard Laporte.

: J'ai bien peur de devoir pencher aussi vers une victoire anglaise 27/15

: Soyons optimistes. Les Français défendent bien et les Anglais devront pousser fort s'ils veulent marquer un essai. 13-9 pour la France !

: Les Anglais vont dominer dans tous les domaines, touche, mêlée, jeu au près, jeu au large, occupation du terrain, mais les Bleus vont probablement briller de temps à autres. Ce "crunch" va être très intéressant. Je mise 46 à 21 pour la Rose.

: Ce qui est certain c'est qu'en termes de préparation physique, on ne joue pas dans la même catégorie. 32 à 13 pour l'Angleterre.

: Eddie Jones n’a pas critiqué le XV de France avant la rencontre, signe que le sélectionneur anglais considère les Bleus comme quantité négligeable. L’ancien joueur Austin Healey a lui considéré dans sa chronique dans le Daily Telegraph que les Français étaient “nuls” avec une approche du jeu rappelant celle pratiquée par les amateurs dans les années 1980 et sans coach digne de ce nom. Jacques Brunel et ses joueurs apprécieront.





: Focus sur Félix Lambey, remarqué lors de son entrée au jeu face au pays de Galles la semaine dernière. Comme l’explique Jacques Brunel, ce beau bébé de 100 kg est… un poids plume pour son poste. “Il a cherché à gagner en masse musculaire, mais ça l’a un peu freiné et desservi car il n’était pas à l’aise. On a donc abandonné cette option et il est sans doute aujourd’hui le seconde ligne le plus léger au niveau mondial.”

: Petit rappel, la composition du XV de France avec un néophyte en première ligne et quatre centres de métier dans les lignes arrières, dont les deux à l'aile.

: #rugby je pense qu'il y aura une grosse victoire anglaise 'ils jouent comme face aux Irlandais (40-10 peut être)

: Je penche pour une victoire anglaise sur le score de 35-10.

: 15h50, it's pronostic time !

: La dernière fois que les Français ont gagné à Twickenham ? Il faut remonter à 2005 et une courte victoire 18-17 (avec 80 minutes passées à défendre et la botte impeccable de Dimitri Yachvili). Je m’en souviens comme si c’était hier, j’étais en année Erasmus en Angleterre et j’avais suivi le match dans un pub hostile :-)