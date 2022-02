Top 14 : Toulouse en chute libre, Paris atomise Biarritz, Brive et Montpellier dos à dos... Ce qu’il faut retenir de la 18e journée

La 18e journée de Top 14 a été marquée par une pluie d'essais et des mouvements au classement. Pau a réalisé une belle performance contre Toulouse (27-22), le Stade français a corrigé Biarritz (65-19), Toulon est sorti de la zone rouge en s'imposant face à Perpignan (29-18), Castres a préservé son invincibilité à domicile (19-17), tandis que Brive et Montpellier se sont neutralisés (16-16), samedi 19 février. Retour sur les premières rencontres du championnat avant le match opposant le Stade rochelais à Clermont (21h05).

La mauvaise spirale : sixième défaite toulousaine

La crise continue à Toulouse. Le champion en titre, vaincu à domicile par la Section paloise (27-22), a enchaîné une sixième défaite en championnat, une première dans l'histoire du club. Malgré une double supériorité numérique (Pau ayant été réduit à 14 après 30 minutes puis à 13 pendant une demi-heure), le Stade Toulousain a souffert de l'absence de ses internationaux retenus à Marcoussis. Les trois essais inscrits en neuf minutes autour de l'heure de jeu ont toutefois permis aux hommes d'Ugo Mola de repartir avec un bonus défensif et de conserver leur rang dans le Top 6.

Cette sixième défaite consécutive grignotte encore un peu plus la confiance des Toulousains, qui se trouvent dans une situation inédite. "C'est évident que nous sommes inquiets. Si on ne l'était pas, on serait aveugle", a déclaré l'entraîneur adjoint du club de la Ville rose, Jean Bouilhou.

La correction : le Stade français dynamite Biarritz

Carton plein pour les Parisiens à Jean-Bouin. Le Stade français a surclassé Biarritz (65-19). Les Soldats roses se sont relancés dans la course à la phase finale (65-19), décrochant par la même occasion leur plus large succès de la saison. De leur côté, les Basques se rapprochent doucement mais sûrement d'un retour en Pro D2. Le BO est lanterne rouge à cinq longueurs du 13e Perpignan et sept de Toulon (12e), qui compte deux matchs en moins.

La fin de série : pas de 9e victoire successive pour Montpellier

Brive et Montpellier se sont quittés sur un match nul, décroché dans les derniers instants par les visiteurs (16-16). Le CAB y a cru jusqu'au bout, mais Guilhem Guirado a mis un terme aux espoirs brivistes en inscrivant un essai à la dernière minute. Le MHR aurait même pu s'imposer mais l'Italien Paolo Garbisi a touché le poteau lors de sa transformation. Avec ce nul, Brive a mis fin à la série de huit succès montpellierains, qui courait depuis le 16 octobre.

Les bonnes opérations : Toulon se donne de l'air, Castres monte sur le podium

Toulon a signé une deuxième victoire de rang (une première depuis mai 2021), en s'imposant face à Perpignan (29-18). Après avoir pris le meilleur sur le leader bordelais la semaine passée, les Toulonnais ont montré beaucoup de maîtrise, qui leur permet de passer devant leur adversaire du jour au classement (12e).

Toujours intraitable à domicile, Castres s'est imposé (19-17) sur sa pelouse face à Lyon, lui permettant de se hisser sur le podium. C'est le dix-septième match consécutif sans défaite (16 victoires et 1 nul) à domicile pour le CO, qui n'a plus perdu à Pierre-Fabre depuis décembre 2020 face à Brive (24-25). Dans le même temps, cette défaite met un terme à la série du LOU, invaincu en 2022 avec quatre succès de rang.