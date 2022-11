Top 14 : Toulouse accroché à domicile par le Stade Français

Au terme d'un choc brouillon, samedi, Parisiens et Toulousains, amputés de leurs internationaux, n'ont pas réussi à se départager (16-16).

Le premier match de la journée était un choc. Mais entre les deux premiers du classement, Toulouse et le Stade Français, la première période n'a pas vraiment tenu toutes ses promesses, samedi 5 novembre, lors de la 10e journée du Top 14 . Au point que les supporters présents au stade Ernest-Wallon se souviendront peut-être davantage de l'interruption du match d'une dizaine de minutes car deux militants écologistes se sont accrochés aux poteaux peu avant le quart d'heure de jeu.

Toulouse manque la balle de match

Pas très efficaces dans le dernier geste et privées de leurs internationaux, les deux équipes s'en sont remis au jeu au pied de leurs buteurs, surtout en première période. Dominateurs, les joueurs d'Ugo Mola ont été brouillons dans les 22 mètres adverses, sans parvenir à convertir leurs occasions. Plus adroit que Paul Graou, Joris Segonds a donné l'avantage aux siens grâce à une pénalité et un joli drop juste avant la pause (3-6).

En deuxième mi-temps, le Samoan Giovanni Habel Kuffner a inscrit le premier essai du match pour les Parisiens, en étant le plus prompt pour récupérer un ballon relâché par Dimitri Delibes (3-13, 50e). Si Selevasio Tolofua a réagi peu après en inscrivant le premier essai toulousain (8-13, 57e), la transformation loupée d'Edgar Retière, combinée à la pénalité transformée par Segonds quelques minutes plus tard, ont donné une petite marge aux hommes de Gonzalo Quesada (8-16).

Très compacts en défense, les coéquipiers de Morgan Parra ont fini par craquer dans les deux dernières minutes. Alors que Retière avait enfin ouvert son compteur (11-16), le trois-quarts centre Paul Costes est allé aplatir, seul sur son côté gauche, pour le deuxième essai toulousain (16-16, 79e). La balle de match dans les pieds de l'ouvreur français n'a pas été saisie : sa transformation a heurté le poteau.

Toulouse et Paris partagent les points et restent en tête du Top 14, en attendant les autres résultats de la journée.