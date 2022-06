Top 14 : pourquoi le barrage entre Toulouse et La Rochelle est une finale avant l'heure

La magie des phases finales dans toute sa splendeur. Désignés comme favoris en début de saison, Toulouse et La Rochelle, 4e et 5e de la phase régulière, s'affrontent dès les barrages du Top 14, samedi 11 juin au stade Ernest-Wallon (21h05), à Toulouse.

Ainsi, la route s'arrêtera avant même les demi-finales pour l'un des deux derniers champions d'Europe. La densité extrême du Top 14 n'indique en rien que le rescapé de ce choc soulèvera le bouclier de Brennus, dans deux semaines. Mais cette affiche, salivante, a tout d'une finale avant l'heure. Franceinfo: sport vous explique pourquoi.

#TOP14

Voici le programme tant attendu de la phase finale du TOP 14



Un menu des plus alléchants pic.twitter.com/i1qCsat5PQ — TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 5, 2022

Parce qu'il y aura pléthore d'internationaux tricolores

On n'aimerait pas être à la place du publicitaire qui choisit les joueurs à l'affiche pour promouvoir le match dans les rues de la Ville rose. Au moins, il a l'embarras du choix, tant les paillettes scintilleront sur le pré d'Ernest-Wallon samedi. Dix joueurs toulousains ont en effet pris part au dernier Grand Chelem du XV de France, à commencer par la charnière Dupont-Ntamack. Quatre des huit "golgoths" du pack tricolore (Cyril Baille, Julien Marchand, François Cros et Anthony Jelonch) jouent aussi en rouge et noir.

La Rochelle n'est pas en reste, bien qu'à un degré moindre. Avec trois représentants lors du match décisif des Bleus contre l'Angleterre, les Maritimes étaient les deuxièmes plus gros pourvoyeurs d'internationaux. Uini Atonio, Grégory Alldritt et Jonathan Danty, 377 kilos et 88 sélections cumulés, sont les fers de lance du Stade rochelais. Y figurent aussi d'autres habitués de Marcoussis, tels Dany Priso, Pierre Bourgarit ou Brice Dulin. Et encore, on ne vous parle pas des internationaux australiens (Will Skelton) ou néo-zélandais (Tawera Kerr-Barlow, Victor Vito)...

Parce que le Stade rochelais est revanchard

Fin mai, les Maritimes ont enfin vaincu le signe indien, en glanant leur premier trophée majeur contre le Leinster (24-21) en finale de Champions Cup. Cet exploit n'a pas rassasié des Rochelais privés, l'an passé, de deux trophées par Toulouse, en Coupe d'Europe (17-22) et en Top 14 (8-18). "On a envie d'aller au bout. On veut continuer de faire des bringues ensemble", a souri le capitaine, Romain Sazy, en conférence de presse.

Il s'agit aussi de briser une longue spirale négative contre le Stade toulousain, victorieux des six dernières confrontations directes entre les deux équipes. Mais cette fois, La Rochelle semble mieux armée pour disposer de son rival. Le club à la caravelle reste sur cinq victoires de rang, dont un succès de prestige au Racing 92. En face, Toulouse vient de remporter deux victoires probantes, mais sans forcément carburer à pleine mesure. Battu trois fois sur ses terres cette année et étrillé par le Leinster en demi-finale de Champions Cup (17-40), Toulouse est peut-être plus prenable cette année.

Parce que le classement des deux clubs est (peut-être) un trompe-l'œil

Remettre en cause le verdict d'une saison régulière longue de neuf mois et 26 journées s'apparente à un exercice délicat. Toulouse et La Rochelle méritent-ils ces 4e et 5e places ? Si l'on se réfère à la position moyenne occupée sur la saison (3e place pour les Rouge et Noir, 6e pour les Jaune et Noir), oui. Tous deux ont connu des périodes troubles, en début de saison pour les Maritimes, au cœur de l'hiver pour les Haut-Garonnais. Mais ils n'ont, il est vrai, pas été aidés par les périodes où les matchs de championnat et ceux des équipes nationales se chevauchaient.

Dans un Top 14 peu élastique, trois petits points les ont séparés de Montpellier, deuxième et directement demi-finaliste. Malgré une certaine irrégularité, Toulouse et La Rochelle ont affiché les deux meilleures attaques (71 et 73 essais inscrits), les deux meilleures défenses (432 et 466 points concédés) et les deux plus grandes différences de points (+206 et +174). Il est franchement difficile de faire plus alléchant.