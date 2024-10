Top 14 : Antoine Dupont brille pour son retour à la compétition avec un triplé et une large victoire du Stade toulousain sur Clermont

Après moins d'une semaine d'entraînement collectif avec le Stade toulousain, il n'a mis que quatre minutes pour inscrire un premier essai, en sortie de banc. Antoine Dupont continue de ne pas perdre de temps. Pour son premier match en club depuis le 28 juin, et la finale du Top 14 au cours de laquelle il avait inscrit deux essais, le Toulousain a encore brillé de mille feux pour inscrire un triplé et ainsi participer très activement au large succès des siens sur Clermont (48-14), samedi 12 octobre, lors de la 6e journée du Top 14.

Avec son inhabituel numéro 21 dans le dos, Antoine Dupont est entré en jeu à la 45e minute, alors que Toulouse menait déjà (20-0). Quatre minutes après, à la suite de plusieurs percussions de ses avants, il était là pour ramasser le ballon et inscrire son premier essai du soir en force (49e). Six minutes après, le "ministre de l'intérieur" était, évidemment, à l'intérieur pour recevoir un ballon d'Ange Capuozzo et ainsi inscrire son doublé (55e). Et trois minutes après, il était le plus frais, le plus rapide, pour inscrire son troisième essai personnel sur un coup de pied à suivre de l'ailier italien (58e).

Trois essais en 13 minutes, le constat est limpide, le résultat brutal. Après deux défaites de rang, Toulouse renoue avec la victoire. Et Antoine Dupont est de retour aux affaires, comme s'il n'était jamais parti.