Montpellier-UBB : les Montpelliérains savourent une qualification en finale qui valide leur retour au sommet

Ce n'est pas encore la victoire finale, mais le résultat est déjà satisfaisant pour Montpellier. Vainqueurs de la seconde demi-finale de Top 14 à Nice, face à Bordeaux (19-10), samedi 18 juin, les Héraultais n'ont pas caché, à l'issue de la rencontre, leur joie de retrouver les sommets du rugby français après plusieurs saisons difficiles.

"C'est une première finale pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose d'assez énorme", a réagi Anthony Bouthier en zone mixte. Celui qui a été l'un des grands buteurs du soir s'est avant tout félicité de la capacité de son équipe à surprendre et continuer d'avancer : "On a déjoué les pronostics, c'est un peu fait pour ça, d'ailleurs (rires). On est resté focus sur nous-mêmes, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de nous, ça nous a donné de la force. On a bien bossé ces deux dernières semaines, comme depuis le début de la saison."

"Un supplément d'âme"

La saison a été pleine de rebondissements pour les Montpelliérains, qui ont enchaîné période de crise et belles séries de victoires, pour se donner les moyens d'aller au bout, ou presque. Un état d'esprit salué par Benoît Paillaugue : "On a eu un supplément d'âme cette saison, on n'a jamais rien lâché, on a toujours tout donné." Le groupe a tiré les leçons d'un exercice 2020-2021 délicat (10e place) pour se mettre sur de meilleurs rails cette saison. "On a tiré les leçons de la saison dernière, qui a été difficile", a poursuivi Paillaugue. "On ne s'est pas trahi quand c'était dur, on s'est pas tiré dans les pattes, on a toujours essayé de trouver des solutions."

Un état d'esprit indispensable pour revenir au plus haut niveau, à nouveau appliqué lors de la demi-finale victorieuse, et également salué par le staff. "Dans un match serré, difficile, on a été fidèles à nous-mêmes, comme ce qu'on a fait depuis le début de la saison", a commenté Olivier Azam, l'un des entraîneurs du groupe. "Sur le terrain, j'ai vu des mecs qui ont envie d'en découdre pour le maillot, pour le club, pour la ville", a renchéri le manager Philippe Saint-André.

Et les joueurs ne veulent pas s'arrêter là. "On ne va pas en finale pour bien jouer et perdre, on y va pour gagner", a assuré Anthony Bouthier, qui regarde déjà vers le Stade de France. Un succès attendu par tout un club pour entériner définitivement le retour du MHR, qui décrocherait le premier titre de son histoire, parmi les plus grands.