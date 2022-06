Montpellier-UBB : le MHR domine Bordeaux au terme d'un match tendu et affrontera Castres en finale du Top 14

Montpellier va de nouveau goûter à l'atmosphère particulière du Stade de France. Le MHR a décroché le deuxième ticket pour la finale du Top 14 après sa victoire face à Bordeaux-Bègles (19-10), samedi 18 juin, à l'Allianz Riviera de Nice. Accrochés en première période, devant de peu à la pause (13-10), les Montpelliérains ont tenu leur rang sans craquer au cours d'une seconde période plus hachée. Ils défieront en finale les Castrais, tombeurs du tenant du titre toulousain, vendredi 24 juin.

Plus à l’offensive, plus frais physiquement sans match de barrage dans les pattes, les Montpelliérains ont petit à petit pris le dessus sur une équipe bordelaise trop facilement dépassée. Sur la pelouse niçoise, ils se sont appuyés sur un jeu au pied très efficace, et des buteurs inspirés (2 drops qui ont fait la différence, 14 points sur 19 au pied). Poussés par leur virage qui n’a cessé de chanter et d’agiter ses drapeaux bleus, les Héraultais, 2es de la phase régulière, ont fait respecter la hiérarchie et réalisé le match qu'il fallait pour poursuivre leur route vers Saint-Denis.

Une histoire de coups de pied

Dans ce duel de costauds, ce sont eux qui ont frappé les premiers, dès la 6e minute, quand Vincent Rattez est venu aplatir dans le coin de l’en-but bordelais après un surnombre intelligemment créé. Un drop astucieux de Paolo Garbisi plus tard (13e) et le MHR semblait mis sur orbite. Malgré un petit relâchement qui a relancé les Bordelais, les hommes de Philippe Saint-André sont rentrés aux vestiaires avec une courte avance grâce à un nouveau drop, cette fois d’Anthony Bouthier (13-10).

Un léger avantage qu’ils ont maintenu après la mi-temps, dans une seconde période plus hachée. Ils ont réussi à encaisser les quelques vagues d’attaques sur les temps forts bordelais, avant que Gela Aprasidze ne rajoute trois points dans la besace à dix minutes du terme, les premiers points inscrits dans le match depuis le retour des vestiaires. Avant un dernier coup de pied juste avant la sirène pour sceller l'issue de la rencontre.

Bordeaux pas dans le rythme

En face, Bordeaux n’a pas réellement fait le poids, une semaine après son coup de force face au Racing. S’ils ont passé une grande partie du match avec le ballon dans les mains, les hommes de Christophe Urios ont rarement su quoi en faire pour construire leurs offensives. L’essai presque casquette de Jalibert (16e) a bien rappelé qu’ils pouvaient se montrer dangereux à tout moment, mais les marqueurs girondins n’ont pas beaucoup eu l’occasion de briller. Incapables d’inscrire le moindre point après la pause, les Bordelais échouent aux portes de la finale pour la seconde année consécutive.

Grâce à ce succès étriqué, les Montpelliérains se qualifient pour leur troisième finale de championnat de France, la première depuis 2018. Ils y retrouveront Castres, qui les avait battus cette année-là dans l’enceinte dyonisienne. Les Héraultais auront sans doute la ferme volonté de prendre leur revanche, et de décrocher le premier titre de champion de leur histoire.