DIRECT. Rugby : suivez le choc Toulouse-La Rochelle en finale du Top 14

Ce qu'il faut savoir

Un mois après la finale de la Coupe d'Europe, on retrouve la même affiche en finale du Top 14. Toulouse et La Rochelle s'affrontent au Stade de France, vendredi 25 juin à 20h45, pour remporter le titre de champion de France 2021. En cas de victoire, les Maritimes soulèveraient le bouclier de Brennus pour la première fois. Il s'agirait en revanche du 21e titre des Rouges et Noirs, habitués des finales du Top 14. Suivez le match en direct sur franceinfo et france.tv.

Les deux meilleures équipes du championnat. L'affiche de la finale n'est pas vraiment une surprise, tant les deux clubs ont dominé la saison régulière. Toulouse (1er au classement, 81 points) est l'une des meilleures attaques du Top 14 avec 767 points et 92 essais marqués. Et La Rochelle (2e au classement, 78 points) est sa meilleure défense (452 points encaissés, seulement 41 essais concédés).

Une revanche pour La Rochelle ? C'est le Stade toulousain qui s'était imposé face au Stade rochelais (22-17), en finale de la Coupe d'Europe à Londres, en mai. Cette saison, les Rouges et Noirs ont remporté chacun des quatre matchs qu'ils ont joués contre les Maritimes.

Un public réduit. Contexte sanitaire oblige, seuls 14 000 spectateurs ont été autorisés a assister au combat des Stades, sur les 80 000 que peut normalement accueillir l'enceinte dionysienne.