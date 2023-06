Direct Rugby : suivez le choc entre Toulouse et La Rochelle en finale du Top 14

C'est devenu le nouveau choc du rugby français. La saison de Top 14 se termine par une finale entre Toulouse et La Rochelle, samedi 17 juin à 21 heures, au Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Les deux équipes, arrivées aux deux premières places de la saison régulière, ont des palmarès opposés : le Stade toulousain est le club le plus titré de l'histoire du championnat, avec 21 victoires, tandis que le Stade rochelais vise son premier bouclier de Brennus. Mais le club de Charente-Maritime est dans une dynamique positive, après avoir remporté son deuxième titre consécutif de champion d'Europe. Suivez la rencontre, diffusée sur France 2 et france.tv, dans notre direct.

La revanche de 2021. Les deux équipes s'étaient alors déjà rencontrées en finale, et les expérimentés toulousains avaient pris l'ascendant sur des Rochelais novices à ce niveau, après les avoir déjà battus en finale de la coupe d'Europe. Cette saison, en championnat, chacune des deux équipes a battu l'autre à domicile.

Les Toulousains voient leurs adversaires comme favoris. Modestie ou ruse psychologique ? Ugo Mola, l'entraîneur de Toulouse, a qualifié les Rochelais d'"archi-favoris" lors de sa conférence de presse vendredi. "En face, on a une équipe très en confiance, sûre de ses forces et qui réalise une très grande saison", a insisté le capitaine toulousain Antoine Dupont. En face, le coach de La Rochelle n'a pas rejeté les compliments : "Si on joue notre jeu, il n'y a pas une équipe qui peut nous battre", a estimé Ronan O'Gara.

La fraicheur physique et mentale, clé du match ? Les joueurs de Toulouse arriveront un peu plus reposés en finale, après avoir disputé une demi-finale plus aisée et disputée un jour plus tôt. Mais La Rochelle n'a pas la même pression sur les épaules que les rouge-et-noir qui, s'ils s'inclinent, enchaîneront une deuxième saison consécutive sans trophées.