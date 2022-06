DIRECT. Castres-Montpellier : qui sera sacré champion de France et décrochera le Brennus ? Suivez la finale

C'est l'heure du verdict pour les deux équipes. Au Stade de France, vendredi 24 juin, le Castres Olympique est opposé au Montpellier Hérault Rugby en finale du Top 14. Un ultime match pour une gloire éternelle. Notamment du côté des joueurs du MHR qui pourraient rentrer dans l'histoire du club en devenant les premiers à soulever le bouclier de Brennus.

Le CO a disposé du Stade toulousain au tour précédent et a l'histoire de son côté : les Tarnais ont remporté le championnat de France à cinq reprises, dont la dernière fois en 2018 en battant... Montpellier en finale. Mais en face, le premier de la saison régulière et tombeur de Bordeaux-Bègles en demi-finale aura son mot à dire. Cette ultime bataille s'annonce serrée entre les deux formations qui l'ont chacune emporté face à l'autre cette saison. Suivez la rencontre en direct.