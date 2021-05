DIRECT. Rugby : suivez avec nous la finale 100% française de la Coupe d'Europe entre La Rochelle et Toulouse

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RUGBY

: Un éclair de Dupont dans cette finale qui pour le moment donne une mauvaise image du rugby français.

: Enfin un frisson provoqué par du jeu dans ce match ! Les Toulousains pensaient avoir aplati en terre promise, une ouverture au pied d'Antoine Dupont pour Chestin Kolbe en un contre un à quelques centimètres de la ligne, qui se fait pousser en touche par un défenseur. C'est passé tout près pour les Toulousains !



Avec une nouvelle pénalité, Romain Ntamack égalise pour le Stade, à la 47e.

: Encore une pénalité à la Roberto Carlos frappée par Ihaia West, et encore un poteau pour le buteur rochelais. Le score n'évolue donc pas.

: Jusqu'à preuve du contraire la décapitation est interdite au rugby

: Le rouge est totalement mérité, même si le joueur n'avait certainement pas la volonté de blesser Médard. Un défaut de maîtrise qui peut coûter cher dans le money time.

: c est parce que le joueur toulousain est revenu sur le terrain que certains, peut-être, jugent le carton sévère..(pourtant, quel carton !! La tête du joueur était montée sur un ressort. Pas beau à voir)

: Gagner une finale à 14 contre 15, c'est possible ? On se souvient d'une finale de Top 14 où le Racing 92 avait remporté le match malgré un carton rouge infligé à Maxime Machenaud en tout début de match, en 2016. Mais l'impact d'un carton rouge dans le rugby, vu la nature du jeu, est peut-être plus impactant que dans le foot, donc les exemples ne sont pas légion.



C'est reparti pour cette seconde période, ça fait 12-9 pour les Rochelais (c'est bon, j'ai remis mes lunettes).

: D’autant plus que le rouge est plutôt sévère...

: entre deux pénalités, il n y a pas un gramme de jeu. Bon, le rochelais de plus de 2m et de 140 kgs, la balle, moi, je lui donne volontiers !

: Bon alors cette première période ? Dans les commentaires, vous êtes nombreux à juger le rouge infligé au Rochelais Botia plutôt sévère, alors que de mon point de vue, c'était assez évident.

: @Oural @JM et la dizaine de personnes à m'avoir envoyé un commentaire, mes excuses pour ce lapsus (c'est ça d'écrire douze entrées en même temps). Promis, je n'ai aucun parti pris, étant d'une région où le ballon ovale n'existait pas au haut niveau jusqu'à récemment !

: Je pense que tout le monde soutien Toulouse mais c'est bien La Rochelle qui mène pour l'instant

: C’est 12/9 pour La Rochelle!!!!

: Une pénalité de dernière minute donne l'avantage à La Rochelle juste avant le retour aux vestiaires. 12-9 pour les Rochelais après 40 minutes qui ne resteront pas dans les mémoires (sauf dans celles de Maxime Médard, qui se rappellera longtemps du camion qui l'a heurté de plein fouet).

: Un nouveau coup de pied de Romain Ntamack permet au Stade Toulousain d'égaliser à deux minutes de la pause, . Décidément, le résumé de la première période, c'est six coups de pied et un bras sur le cou de Maxime Médard...

: Les deux équipes vont finir la première période à 14 contre 14 après un carton jaune distribué au Toulousain Elstadt. Ihaia West transforme la pénalité consécutive à la faute, et voilà les Maritimes qui virent en tête à 7 minutes de la pause,.

: Si vous êtes toujours coincé chez votre tante Cunégonde qui n'a pas la télé, voici le lien pour voir les images du terrible plaquage de Levani Botia qui lui a valu un carton rouge direct mérité.

: INCROYABLE de voir encore des coups pareils. ANTI JEU c'est pas du RUGBY et en plus ça casse La Rochelle

: aie aie carton rouge pour LA ROCHELLE ! Quand on sait comment cela joue sur la physionomie d'un match dans le Rugby moderne ! C'est totalement mérité mais ça change le cours du match !

: Ah finalement, Maxime Médard est remplacé temporairement pour être examiné par le médecin indépendant présent au bord de la touche. La moindre des choses vu le choc.

: De façon étonnante, Maxime Médard reprend le jeu comme si de rien n'était. Les images sont pourtant terribles ! On peut s'interroger sur l'absence de protocole commotion, car le Toulousain est resté un moment au sol.

: A défaut de voir du jeu, on vient de voir un terrible plaquage du Rochelais Levani Botia sur le cou du malheureux Toulousain Maxime Médard. Un geste non maîtrisé, sur une partie du corps très dangereuse. On entend le maigre public de Twickenham s'exclamer d'effroi après la diffusion des images. Carton rouge logique, les Rochelais vont finir à 14 !

: @MounPaysTolosa Il n'y a pas si longtemps, on disait "jeu de main, jeu de Toulousain", non ?

: Si tu peux pas jouer à la main tu joues au pied !

: Match fermé pour le moment ! Après, ils vont attendre la deuxième mi-temps avant de monter du jeu

: Concours de SAVONNETTE pour le moment

: Un peu comme dans un match entre deux tennismen français à Roland-Garros, qui déjouent car se connaissant trop bien, c'est assez fermé dans cette finale franco-française entre Toulouse et La Rochelle. Mis à part des pénalités et quelques actions plus ou moins construites, pas grand chose à se mettre sous la dent pour le moment. 6-3 pour Toulouse, 23e.

: C'est un peu comme du ping-pong, mais avec un ballon ovale. Re-pénalité rochelaise, mais cette fois, la frappe de West fracasse le poteau, avant d'être captée par un joueur toulousain sous la menace. Pour le moment, pas beaucoup d'envolées à signaler, mais une domination qui s'amorce des Rochelais dans le jeu d'avants. 6-3 pour Toulouse, 16e.

: 6-3 pour le Stade Toulousain après une nouvelle pénalité de Romain Ntamack, toujours provoquée par le Rochelais Uini Atonio.

: Le buteur de la Rochelle n'est pas à l'West ! Ihaia West permet aux Maritimes d'égaliser grâce à un coup de pied dont la trajectoire étrange rappelle un peu le célèbre coup-franc de Roberto Carlos face aux Bleus du ballon rond (mais si, souvenez-vous, celui-là !). 3-3, 9e.

: 3 minutes de jeu, et 3 points dans la besace des Toulousains, grâce à une première pénalité de Romain Ntamack, très serein face aux perches.

: Bonsoir FI ! Si La Rochelle l'emporte ce sera sa première étoile. Si Toulouse gagné ce sera sa cinquième étoile. Historique dans les deux cas.

: Allez La Rochelle! Je parie sur 23-21 !

: Bonsoir, surréaliste cette finale franco française chez les Anglais !... une revanche contre le Brexit !

: Coup d'envoi du match donné par l'ouvreur toulousain Romain Ntamack, dont le père a déjà la Coupe d'Europe sous le maillot toulousain dans les années 1990 (contre Cardiff notamment, pour la toute première édition).

: #rugby eh ho on se calme... Victoire écrasante de Toulouse. Point.

: Toulouse, berceau historique du rugby français. Comment ne pas avoir une pensée pour La Rochelle qui va se frotter au TOP. Je leur souhaite quand même BON COURAGE (ils en auront besoin)

: Bonsoir Pierre. Pour ma part, je verrais bien une victoire rochelaise. 24 à 19 c'est bien ça non ? Bon match à tous !

: Ce gâchis tout de même, une enceinte comme Twickenham vide, mais quel pied de venir narguer les Anglais

: On ne va pas se mentir, ce stade de Twickenham désert pour cette finale, c'est désolant... Mais les délais étaient trop courts pour relocaliser cette finale dans l'Hexagone...

: Et pour le dynamisme de la "Nouvelle-Aquitaine" Vengez les Béglais les Charentais! Et attention c'est marée basse ce soir

: Allez le Stade Rochelais, tous les Charentaises et Charentais sont derrière vous !

: On ne verra probablement pas de scènes de liesse dans le centre de la Rochelle en cas de succès : la préfecture a interdit la diffusion du match sur un écran géant et dans les bars du centre-ville. Pas d'extension du couvre-feu pour pouvoir prolonger la troisième mi-temps non plus...

: TOULOUSAIN ne perd JAMAIS une FINALE (Bouclier ou CUP ou AUTRE... ) vous pouvez nous envoyer tous les trophés, ils sont tous pour NOUS.

: 20-12 pour le Stade Toulousain contre La Rochelle. Que les meilleurs gagnent !