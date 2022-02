Ce n'est pas deux mi-temps, mais deux matchs auxquels on a assisté samedi 26 février à Twickenham entre L'Angleterre et le pays de Galles. En souffrance mais plus réaliste, le XV de la Rose s'est finalement imposé 23-19 face à son voisin gallois à l'occasion de la troisième journée du Tournoi des six nations.

Cinq tentatives de pénalité pour Smith, dont quatre réussies : c'est tout ce que nous a offert cette première mi-temps. Aucun essai, beaucoup de turnovers et des pertes de balles à la pelle ont marqué ce premier acte particulièrement ennuyeux.

Une deuxième mi-temps explosive

Heureusement, les deux équipes sont revenues du vestiaire avec de bien meilleures intentions, mais aussi quelques largesses défensives en plus, débridant ainsi la rencontre et offrant un meilleur spectacle. Quatre essais ont été inscrits par Dombrandt (43e) pour l'Angleterre, et par Adams (53e), Tompkins (61e) et Hardy (80e) pour le pays de Galles. Et c'est sur un grattage d'Itoje que le XV de la Rose s'est imposé pour sa première à domicile dans ce Tournoi.

Les Anglais peuvent donc encore espérer une victoire finale s'ils remportent leurs deux prochains matchs. Le XV du Poireau, tenant du titre, s'en sort lui avec le point du bonus défensif, mais est désormais hors course pour le sacre.

L'Angleterre recevra donc l'Irlande le 12 mars prochain puis ira au Stade de France pour le Crunch face aux Bleus sept jours plus tard.