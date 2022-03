Tournoi des six nations : la presse française nage en plein bonheur, les médias britanniques reconnaissent la supériorité des Bleus

Les superlatifs se multiplient dans la presse, dimanche 20 mars, pour qualifier la victoire du XV de France dans le Tournoi des six nations. Les quotidiens s'extasient sur le niveau affiché par les Bleus, à un an et demi de la Coupe du monde en France, tandis que la presse anglaise ne peut que constater la supériorité des coéquipiers d'Antoine Dupont.

Pour que l'équipe de France de rugby s'offre la une de Nice-Matin, un dimanche de match décisif entre l'Olympique de Marseille et les Aiglons en Ligue 1, il fallait une victoire retentissante. Le XV de France s'est justement montré "grandiose" samedi soir, selon le quotidien. La Dépêche du Midi a choisi le même adjectif en une, avec, forcément une photo du local, Antoine Dupont, pour accompagner le titre. Sur son site internet (article pour les abonnés), le journal occitan se montre euphorique, reprenant l'expression emblématique de Roger Couderc : "Mille mercis, les petits !".

Voici la une de Nice-Matin de ce dimanche 20 mars 2022. pic.twitter.com/81A5HezvfJ — Nice-Matin (@Nice_Matin) March 19, 2022

De son côté, le quotidien Sud-Ouest savoure "Un si grand Chelem", même si "les hommes d'Eddie Jones se sont accrochés avec l'insistance des grands emmerdeurs de l'histoire". Le journal régional se projette déjà sur la Coupe du monde 2023 et nourrit de grandes ambitions pour le XV de France : "Autant que sa victoire contre les All Blacks, ce Grand Chelem est un gage de son potentiel."

A l'échelle nationale, L'Equipe ose l'anglais en une : "Thank you, good Chelem !", détournant la fameuse expression "Thank you, good game" ("merci, bien joué"). Peut-être légèrement moqueur, le quotidien sportif fait le récit (article pour les abonnés) d'"une authentique démonstration de puissance", après une première période "d'une fureur sublime" et un match qui a abouti à une victoire obtenue par "des mutants".

En Angleterre, Eddie Jones en prend pour son grade

Outre-Manche, l'ambiance est nettement moins à la fête. Les articles sur la rencontre de samedi soir se fondent parmi d'autres. Tout de même fair-play, The Guardian reconnaît le mérite du XV de France : "L'écart entre les deux équipes était de 12 points, mais il était beaucoup plus large en réalité." Les journalistes du quotidien britannique ont été impressionnés par le niveau des Bleus : "Il y a eu quelques fracassants Grand Chelem français, mais jamais aucun n'a résonné de manière aussi menaçante dans le reste du monde (…) N'importe qui d'autre envisageant de gagner la Coupe du monde de rugby l'année prochaine sera déçu."

Le meilleur joueur du monde est également au centre de l'attention dans la presse anglaise. "Antoine Dupont et ses coéquipiers déchaînés déchirent l'Angleterre", titre le Daily Mail, selon lequel "l'équipe de France a regagné les coeurs et les esprits". Le tabloïd n'est en revanche pas tendre avec le manager du XV de la Rose, Eddie Jones, et remet son poste en question : "Après six ans de travail, le public anglais du rugby en a assez des récits de Jones sur les courbes de progression."

Selon le Sunday Times, les rugbymen anglais "reculent dangereusement", et la troisième place acquise grâce à la victoire italienne au pays de Galles laisse "un goût horrible". Entre bonheur en France et amertume en Angleterre, la lecture des journaux au petit-déjeuner n'a pas vraiment eu la même saveur.