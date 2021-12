Rugby : Damian Penaud et Emilie Boulard remportent le prix du plus bel essai de l'année

Double honneur pour les Bleus du rugby. Damian Penaud et Emilie Boulard ont tous deux reçu lundi de la part de World Rugby, la Fédération internationale, le prix du plus bel essai de l'année.

L'ailier clermontois, international français (28 sélections) a été récompensé pour son essai contre l'Ecosse inscrit lors du dernier match du tournoi des Six Nations le 26 mars au Stade de France. Après une relance depuis les 22 mètres français, puis une passe après contact de Virimi Vakatawa, Damian Penaud s'était mué en footballeur en tapant un ballon par-dessus la défense écossaise avant d'aplatir dans l'en-but adverse. Un essai qui avait contribué à la victoire des Bleus ce jour-là (27-23).

Essai sublime de Damian Penaud ! Le XV de France prend désormais le large et mène de 8 points suite au premier échec ce soir de Romain Ntamack (18-10) !



▶ Suivez le match en direct : https://t.co/LkDveUYp2S#FRAvSCO #SixNations pic.twitter.com/hyk3nPfMYf — francetvsport (@francetvsport) March 26, 2021

Emilie Boulard (6 sélections) s'est quant à elle distinguée dans la catégorie féminine avec un essai marqué pour ses débuts internationaux face au pays de Galles (53-0), le 3 avril à Vannes. À l'origine de l'action, elle avait accéléré sur l'aile gauche pour se démarquer, récupérer le ballon après un habile travail collectif et aplatir en coin en résistant au plaquage d'une Galloise.

Un essai collectif à savourer



Vous avez élu l'essai exceptionnel d'Émilie Boulard pour @FranceRugby contre le Pays de Galles comme l'Essai Féminin de l'Année 2021 @IntRugbyPlayers#WorldRugbyAwards



: @Womens6Nations pic.twitter.com/5yIb8AxR5Z — World Rugby FR (@WorldRugby_FR) December 6, 2021

Dupont sacré meilleur joueur du monde vendredi ?

Les honneurs ne sont peut-être pas terminés pour les Français. Antoine Dupont est nommé pour être élu meilleur joueur mondial de l'année. Le demi de mêlée de 25 ans, champion de France et d'Europe avec le Stade Toulousain la saison passée, est nommé aux côtés du Britannique Maro Itoje et des Australiens Michael Hooper et Samu Kerevi.

Chez les femmes, Laure Sansus, joueuse du Stade Toulousain, et Caroline Boujard, qui porte les couleurs de Montpellier, font partie des candidates. Verdict le 10 décembre.