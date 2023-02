Le XV de la Rose a décroché sa première victoire dans le Tournoi des six nations 2023 face à l'Italie (31-14), dimanche, tout en empochant le bonus offensif.

L'Angleterre tient sa première victoire. Défait par l'Ecosse (29-23) en ouverture du Tournoi des six nations, le XV de la Rose a réagi en dominant l'Italie (31-14), dimanche 12 février à Twickenham (Londres), lors de la deuxième journée. Grâce à leurs cinq essais, les Anglais ont empoché le bonus offensif.

13e minute : Jack Willis convertit la pression anglaise

La domination territoriale de l'Angleterre dans le camp adverse a été rapidement récompensée. Jack Willis a parfaitement joué le coup, à la suite d'une touche maîtrisée par la conquête du XV de la Rose, en s'extirpant du maul pour aplatir le premier essai du match, transformé par Owen Farrell (7-0).

28e minute : Ollie Chessum creuse l'écart

Toujours dominateurs, les Anglais ont profité de l'exclusion temporaire de Lorenzo Cannone pour creuser l'écart au score (14-0). Tout en puissance, Ollie Chessum a aplati après un long temps fort au ras.

37e minute : Jamie George enfonce le clou

On prend les mêmes et on recommence. Une nouvelle fois, le XV de la Rose a misé sur sa conquête en touche pour former un maul et aplatir derrière l'en-but par l'intermédiaire de Jamie George (19-0).

44e minute : Marco Riccioni redonne espoir aux Italiens

La Squadra Azzurra ne pouvait pas rêver meilleur début de seconde période. Le franchissement d'Ange Capuozzo a lancé une longue phase de jeu italienne, conclue par Marco Riccioni (19-7). Le pilier droit a marqué les premiers points de son équipe dans ce match.

50e minute : l'Angleterre empoche le point de bonus grâce à un essai de pénalité

L'espoir italien a été de courte durée. Encore une fois grâce à sa puissance et sa conquête, le XV de la Rose a poussé la Squadra Azzurra à la faute. L'arbitre a accordé un essai de pénalité aux Anglais, un quatrième essai synonyme de point de bonus offensif (26-7).

63e minute : Alessandro Fusco refroidit Twickenham

Une minute après son entrée en jeu, Alessandro Fusco a inscrit le second essai italien (26-14). Il a profité d'une belle percée de Tommaso Menoncello pour permettre à la Squadra Azzurra de revenir à quelques longueurs des Anglais.

70e minute : Henry Arundell redonne de l'air aux Anglais

Quel travail d'Alex Mitchell ! Le demi de mêlée a passé la défense italienne en revue avant de transmettre après contact à Henry Arundell qui n'a plus qu'à aplatir. Un peu d'air bienvenue pour l'Angleterre.

Même si Owen Farrell n'a pas été des plus efficaces au pied (seulement 50 % de réussite), l'Angleterre enregistre un succès bien précieux.