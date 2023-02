L'équipe de France s'est imposée face à de coriaces Ecossais, dimanche, au Stade de France (32-21).

Les Bleus ont souffert, mais ont décroché un succès bonifié face à l'Ecosse, dimanche 26 février à Saint-Denis (32-21). Ils ont inscrit quatre essais et en ont subi trois, face à un XV du Chardon redoutable jusqu'au bout.

5e : Ntamack conclut une longue séquence

Durs au mal après un lancement de jeu sur touche proche des 22 adverses, les Bleus imposent leur cadence aux défenseurs écossais. Il s'organisent, enchaînent les temps de jeu et avancent méthodiquement, jusqu'à créer un décalage sur le côté fermé. Antoine Dupont l'aperçoit et décale Romain Ntamack, qui n'a plus qu'à aplatir. C'est transformé par Thomas Ramos (7-0).

8e : Dumortier double la mise

Les Bleus récupèrent le cuir dans les 22 adverses, sur un ruck. Face à des Ecossais fraîchement réduits à quatorze, ils déplacent le jeu sur les extérieurs. Gaël Fickou fixe et décale Romain Ntamack, lequel envoie Ethan Dumortier à l'essai en bout de ligne. Thomas Ramos manque la transformation (12-0).

20e : Russell pour le pire...

Les Ecossais se remettent en ordre de marche après l'expulsion de Mohamed Haouas. L'ouvreur Finn Russell distribue le jeu et tente d'écarter sur l'aile de Duhan Van der Merwe, mais sa passe tendue est parfaitement lue par Thomas Ramos. L'arrière français intercepte au niveau de la ligne médiane et assomme le XV du Chardon. Il transforme lui-même son essai (19-0).

25e : ... et le meilleur

Quelques minutes après sa bévue, l'ouvreur écossais montre qu'il reste un animateur hors pair. Alors que les siens butent devant la ligne française, Finn Russell invente une passe au cordeau lumineuse, à la limite de l'en-avant, pour son centre Huw Jones, qui n'a plus qu'à prendre l'intervalle et convertir l'offrande. Russel transforme (19-7).

47e : Jones fait coup double

Les Ecossais mettent la pression sur les Bleus au retour des vestiaires. Ils occupent le terrain et, après une séquence dynamique, percent dans les 22 mètres par Huw Jones. Le trois-quarts centre est plaqué par Antoine Dupont, mais le XV du Chardon reste dans l'avancée. Un temps de jeu plus tard, Jones est décalé par son compère Sione Tuipulotu et aplatit son deuxième essai. C'est transformé (22-14).

68e : Russell accentue la pression

Le Bleus sont arc-boutés devant leur ligne et subissent de nombreux assauts. Après de nombreuses mêlées remportées par le pack écossais, Ali Price lance Finn Russell qui plonge derrière la ligne et concrétise la domination des siens. Il transforme son propre essai (25-21).

80e : Fickou récompense le panache français

Les Bleus bénéficient d'une pénalité proche de la ligne écossaise à moins d'une minute de la sirène. Plutôt que de prendre les points et assurer la victoire, les Français cherchent le bonus offensif et jouent vite. Gaël Fickou profite de la désorganisation des défenseurs adverses pour aplatir et sceller le succès à cinq points des siens. Thomas Ramos transforme (32-21).