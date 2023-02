Six nations 2023 : encore expulsé face à l'Ecosse, Mohamed Haouas voit son avenir en Bleu s'obscurcir

Le pilier droit, titularisé après un an d'absence en équipe de France, a écopé d'un carton rouge après douze minutes, dimanche, contre l'Ecosse.

Au fond de lui, Mohamed Haouas le savait. Au fait de son passif sanguin, les Ecossais allaient forcément tenter de le faire dégoupiller, comme il y a trois ans à Murrayfield. Ils n'en ont même pas eu besoin. Le quart d'heure de jeu n'était même pas encore franchi que le pilier droit français a fait preuve d'un nouvel excès de zèle lors de la victoire des Bleus (32-21), dimanche 26 février. Alors que le XV du Chardon campait devant la ligne bleue, le Montpelliérain a asséné un coup de casque au demi de mêlée Ben White, le percutant en pleine tête.

Pour ce geste violent - et d'autant plus inutile que les siens, en supériorité numérique, menaient de douze points - il a logiquement été sanctionné d'un carton rouge. Son deuxième dans le Tournoi, une "performance" jamais réalisée auparavant. "C'est un fait de jeu et une sanction qu'on ne conteste pas", a reconnu Fabien Galthié en conférence de presse d'après-match.

Sous la douche, Haouas a forcément cogité, tant ce coup de sang l'a brutalement ramené trois ans en arrière, un après-midi de mars 2020. Nous étions alors aux prémices de l'ère Galthié, dans un Murrayfield archi-comble où l'ambiance festive tranchait avec l'atmosphère chaotique d'un Covid-19 déjà massivement diffusé. Pris dans une échauffourée, le pilier, néophyte sur la scène internationale, avait adressé un coup de poing à un vis-à-vis et été sanctionné d'un carton rouge.

"Je n'étais pas bien. Je me suis même dit : 'L'équipe de France, c'est fini.' Je sais que j'ai grillé une cartouche", déclarait-il quelques semaines plus tard à L'Equipe. Qu'importe, Haouas, dont la suspension avait été enterrée par le premier confinement, avait réintégré le quinze de départ. Pour un temps seulement, puisque Uini Atonio lui avait été préféré au cours de la tournée d'automne 2021. Puisque l'on ne touche pas à une équipe qui empile les succès, le Rochelais avait été systématiquement reconduit au sein d'une équipe invincible.

Déjà hors-course pour le Mondial ?

Haouas, lui, s'était contenté de miettes (2 entrées en jeu) lors du Tournoi victorieux de l'an passé. Alors le pilier s'est recentré sur son club, s'imposant comme un élément indéboulonnable du Brennus décroché en juin 2022. A force de patience et, pensait-on, de maturité, il a mangé son pain noir. Jusqu'à réintégrer les Bleus pour cette réception de l'Ecosse, profitant... de la suspension d'Atonio pour un plaquage non maîtrisé contre l'Irlande. "C'est maintenant ou jamais, il joue sa place dans le groupe pour le Mondial", a estimé son ex-entraîneur Olivier Azam, dimanche matin dans L'Equipe.

Si, factuellement, rien n'indique qu'Haouas est définitivement hors course à sept mois du Mondial, il a assurément perdu des points face à l'Ecosse. Sa suspension devrait, a minima, le priver de la fin du Tournoi - et donc l'empêcher de s'illustrer avec les Bleus. Surtout, le staff de Fabien Galthié peut-il accorder sa pleine confiance à un joueur avec un tel tempérament ? "Aujourd’hui c’est un joueur qui fait partie de l'équipe de France qui a gagné avec le bonus offensif", a laconiquement déclaré le sélectionneur. Reste que la concurrence à son poste, où Atonio reste régulier et où Sipili Falatea s'affirme à chaque entrée en jeu, pourrait couper court aux débats.