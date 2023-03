DIRECT. Angleterre-France : suivez avec nous le "crunch", le choc du Tournoi des six nations de rugby

#SECHERESSE Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu assure que le plan de sobriété sur l'eau sera publié "dans quelques jours" et sera "très complet". "Il comporte une cinquantaine de mesures, il traite de la sobriété, de la quantité, de la qualité, des moyens financiers, de la gouvernance", affirme-t-il. S'il a fait allusion à quelques pistes, le ministre n'a pas précisé si ces mesures seraient coercitives ou incitatives. "Il faut lutter contre tous les types de gaspillage y compris les fuites", "faire attention à la durée d'une douche, à la façon dont on laisse couler un certain nombre de robinets".