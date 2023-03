Angleterre-France : série noire à Twickenham, Danty de retour, l'importance de la touche... Les clés du match pour le Crunch

Le XV de la Rose accueille la France pour la 4e journée du Tournoi des six nations, à Twickenham, samedi (17h45 sur France 2 et france.tv).

Déplacement plus que périlleux à venir pour le XV de France. Les Bleus défient l'Angleterre à Londres, samedi 11 mars, lors de la 4e journée du Tournoi des six nations (à 17h45 sur France 2 et france.tv). Après le voyage en Irlande, c'est un deuxième gros test à l'extérieur pour les hommes de Fabien Galthié, face au rival historique qu'ils talonnent au classement du Tournoi.

Twickenham, forteresse imprenable pour les Bleus de Galthié

Les Bleus font face à une montagne. A Twickenham, ils se déplacent dans le seul stade européen où ils n’ont pas encore gagné depuis le début du mandat de Fabien Galthié. Il y a deux ans, lors du Tournoi 2021, ils avaient été crucifiés par un essai de Maro Itoje dans les dernières minutes (23-20). ET, pour le premier Angleterre-France sous les ordres du nouveau sélectionneur, lors de l’Automn Nations Cup, ses joueurs avaient chuté après prolongation (22-19).

"On sait que c’est une grosse équipe, que c’est toujours compliqué d’aller gagner là-bas [...] Ils sont difficiles à manipuler, surtout chez eux, où ils sont transcendés", a estimé Gaël Fickou dans la semaine en conférence de presse. Le défi est immense pour aller décrocher une première victoire en terres anglaises dans le Tournoi depuis 2005.

Danty, le contrat de puissance

Un premier ajustement tactique sur ce Tournoi des six nations pour le XV de France. Pour défier les Anglais sur leur pelouse, Fabien Galthié et son staff ont choisi de titulariser Jonathan Danty à la place de Yoram Moefana en numéro 12. "Nous sommes toujours satisfaits des performances de Yoram, sauf que dans l’émulation, il y a Jo qui revient. Et Jo, jusqu’à présent, nous a énormément apporté dans son style de jeu, dans sa complémentarité avec Gaël (Fickou)", a justifié le sélectionneur français après l’annonce de son équipe.

Titulaire indiscutable du XV de France, élément incontournable du Grand Chelem 2022, Jonathan Danty s’était blessé au genou en club fin décembre. Revenu progressivement à la compétition depuis un mois, il va pouvoir apporter aux Bleus son expérience, son explosivité et sa puissance (106 kg) pour aller de l’avant, mais aussi une certaine densité défensive.

Marcus Smith pour dynamiser le jeu anglais à l'ouverture

C'est le changement majeur qui a fait couler beaucoup d'encre outre-Manche. Pour son quatrième match à la tête du XV de la Rose, Steve Borthwick a choisi de faire confiance au jeune Marcus Smith à l'ouverture, à la place d'Owen Farrell. Titularisé lors de la première rencontre contre l'Ecosse, le joueur des Harlequins avait ensuite dû se contenter de quelques minutes de jeu à peine dans les autres matchs.

Face aux Bleus, il aura la tâche d'ouvrir et d'accélérer le jeu avec sa vivacité et ses fulgurances ballon en main. Il sera aussi attendu dans le jeu au pied face aux perches, où Owen Farrell est en grande difficulté depuis le début de la compétition (47% de réussite seulement).

La réussite en touche, l'une des armes du XV de la Rose

Revenus à un jeu plus traditionnel, les Anglais s'appuient sur une très bonne efficacité en touche (92% de réussite en moyenne) pour construire leurs offensives. Le XV de la Rose compte trois joueurs parmi les meilleurs récupérateurs en touche. Face à l'Italie, lors d'une première période de haut niveau, Owen Farrell était allé, à cinq reprises, chercher la touche après une pénalité. Deux d'entre elles avaient donné lieu à un essai.

Mais les Français sont aussi solides dans l'exercice de la touche. S'ils ont un peu moins de réussite que leurs adversaires depuis le début du Tournoi (84% en moyenne), ils ont néanmoins été capables d'en voler trois sur des lancers adverses.