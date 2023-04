DIRECT. Tournoi des Six nations : suivez Angleterre-France, décisif pour des Bleues à la conquête du Grand Chelem

Ce qu'il faut savoir

En route pour l'exploit ? L'équipe de France féminine de rugby affronte l'Angleterre, samedi 29 avril à 14 heures à Londres, dans le mythique stade de Twickenham. Ce "crunch", programmé pour la dernière journée des Six nations, va décider de l'issue du Tournoi, que les deux équipes sont encore en position de remporter. La France, victorieuse du pays de Galles, est deuxième au classement, à un point des Anglaises. Les Bleues tenteront, dans une enceinte où plus de 53 000 personnes sont attendues, de remporter leur premier Grand Chelem depuis 2018 face aux "Red Roses", quadruples tenantes du titre. Suivez notre direct de cette rencontre retransmise à partir de 14 heures sur France 2 et sur france.tv.

Quatre changements dans la composition tricolore. Pauline Bourdon, demi de mêlée, et Manaé Feleu, deuxième ligne, absentes lors de la victoire contre le pays de Galles font leur retour dans le XV de France qui affrontera les Anglaises. Rose Bernadou, pilier, prend la place d'Assia Khalfaoui. Enfin, Axelle Berthoumieu, troisième ligne et absente de la feuille de match à Grenoble, relègue Romane Ménager sur le banc. La composition complète du XV de France : Boulard - Banet, M. Ménager, Vernier, Llorens - (o) Trémoulière, (m) Bourdon - Hermet, Escudero, Berthoumieu - Forlani (cap.), Feleu - Bernadou, Sochat, Brosseau.

L'Angleterre au complet. L'Angleterre sera bien emmenée par sa troisième ligne emblématique et capitaine, Marlie Packer, pourtant sortie sur blessure le week-end précédent face à l'Irlande. Le reste de l'équipe est très classique. Seule nouveauté : la première titularisation dans ce Tournoi de la centre Helena Rowland. La composition complète du XV d'Angleterre : Kildunne - Dow, Rowland, Heard, MacDonald - (o) Aitchison, (m) L. Packer - M. Packer (cap.), Matthews, Kabeya - Beckett, Aldcroft - Bern, Davies, Botterman.

Mettre fin à la série noire. L'équipe de France n'a plus battu l'équipe d'Angleterre depuis 11 rencontres. Le dernier succès tricolore lors d'un "crunch" remonte au 10 mars 2018, l'année où les Bleues remportaient leur dernier Grand Chelem. Cette série noire ne fait pas peur à David Ortiz, co-sélectionneur avec Gaëlle Mignot : "Cette série n'est pas la nôtre, on écrit notre histoire depuis un mois. On va se focaliser sur l'idée de grandir en tant qu'équipe et mettre en place notre jeu. Ce qui s'est passé avant, ça fait partie du passé."