DIRECT. France-Irlande : les Bleues vont-elles continuer sur leur lancée ? Suivez le match du Tournoi des six nations

Et maintenant, la confirmation. Sérieuses contre l'Italie en ouverture du Tournoi des six nations (39-6), dimanche dernier à Grenoble, les Bleues s'attaquent à l'Irlande, samedi 2 avril, à Toulouse. L'adversité ne devrait, a priori, pas causer de torts majeurs aux joueuses d'Annick Hayraud. L'Irlande n'a en effet plus battu la France depuis 2017, et reste sur une défaite cinglante l'an passé (15-56). Pire, le XV du Trèfle a concédé un revers fâcheux contre le pays de Galles (19-27) lors de la première journée, après avoir largement mené.

Les Bleues pourront, en plus, compter sur leur public. Le stade Ernest-Wallon de Toulouse devrait en effet faire le plein, accueillant près de 20 000 spectateurs. La rencontre est à suivre (en direct France 2 et france.tv).