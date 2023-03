"Dans le rugby français, il faut gagner avec style" : avant le "Crunch", une expo à Twickenham rend hommage aux Bleus

Alors que l’Angleterre reçoit la France samedi 11 mars dans le Tournoi des six nations, une exposition baptisée "Allez les Bleus" se tient en ce moment dans le stade de Twickenham, l'antre du XV de la Rose. Visite guidée.

Quand elles ont arrêté de se faire la guerre, la France et l'Angleterre ont trouvé le rugby pour ferrailler. La rivalité est historique, entre le XV de la Rose et le XV de France qui se retrouvent face à face samedi 11 mars dans le cadre du Tournoi des six nations. "C’est comme toutes les belles relations, il y a toujours un petit peu de tension", s'amuse Lydia Furse qui fait la visite de l'exposition "Allez les Bleus."

Dans ce petit espace dédié à la France du stade mythique de Twickenham, qui héberge également la fédération anglaise de rugby, cette historienne du rugby s’arrête sur la montre d’Alan Muhr. Ce juif américain a joué au Racing et en équipe de France au début du XXe siècle avant de mourir dans un camp nazi en 1944. Elle passe à côté du panneau qui date l’arrivée de ce sport en France en 1862 à Boulogne-sur-Mer. Des expatriés anglais enrôlent quelques français pour jouer sur un terrain de cricket. Lydia veut aussi parler de la barrette, cet ancêtre français du rugby pour les femmes.

Lydia Furse devant l'entrée de l'exposition "Allez les Bleus" au stade de Twickenham, en mars 2023 (RICHARD PLACE / RADIO FRANCE)



Le conservateur du musée Phil Mc Gowan loue pour sa part cet antagonisme dans les stades, qui est en fait un beau symbole de la relation anglo-française.

"Le rugby, c’est quelque chose qui unit l’Angleterre et la France depuis plus de 100 ans. Ce sera toujours un avis partagé dans la communauté de ce sport." Phil Mc Gowan, conservateur du musée à franceinfo

"La France et l'Angleterre, on se connaît bien, assure Phil Mc Gowan, et on passe de bons moments tous les ans pendant le Tournoi des six nations." Lydia Furse se remémore ses années de pratique dans le Sud-Ouest de la France, à Pau en particulier.

Les résultats du XV de France sont retracés dans l'exposition, en mars 2023. (RICHARD PLACE / RADIO FRANCE)

Cette historienne du rugby continue la visite le long d’un pan de mur où sont retracés les résultats du XV de France, les succès mais aussi les trois finales de Coupe du monde perdues en 87, 99 et 2011. "Personnellement, je suis fan du rugby français, c’est un rugby avec style qui se joue avec grâce. Dans le rugby français, dit-elle, il faut gagner avec le style et c’est ça que tout le monde aime, et nous aussi." En comparaison avec le XV de France, les Anglais ne gagnent pas leurs matchs avec style ? "Je ne dis pas ça !, répond Lydia Furse en souriant. Le rugby français, c’est toujours divertissant même quand s’ils ont parfois tendance à perdre les finales (rire)."

En fait, le rugby avec les Anglais c’est toujours pareil : ils finissent systématiquement par être désagréables !